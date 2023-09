Patrícia Poeta alerta sobre quadro clínico de Régis Danese depois da cirurgia

Desde que Régis Danese sofreu um grave acidente de carro, Patrícia Poeta vem falando do cantor gospel no Encontro e no programa desta sexta-feira (01) não foi diferente. Ao vivo, a famosa deu detalhes sobre o último boletim médico.

“Nosso querido Régis continua internado. Segundo o último boletim médico é considerado regular. Ele está consciente e se recuperando”, disse a apresentadora da TV Globo, que é amiga do artista.

Em direção ao show, Régis Danese bateu o carro em uma estrada de Goiás (Reprodução/Instagram)

Depois do boletim médico, Patrícia mandou um recado carinhoso para o cantor do hit Faz Um Milagre em Mim: “Logo mais você vai voltar para casa e para os palcos, que é um dos lugares que você mais gosta de estar. Estamos orando e torcendo por você”.

Esposa do cantor fala sobre a recuperação

Após a cirurgia delicada, Régis Danese segue na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e Kelly, esposa do cantor gospel, publicou um vídeo para acalmar os fãs e explicar o motivo do famoso não estar em um quarto.

Segundo ela, o quadro clínico do famoso é estável: “Graças a Deus ele está bem, mas com muita dor...é normal, é abdômen. Ele fez a cirurgia, abriu a barriga e costurou o intestino delgado e agora está em recuperação. Ele está na UTI para se recuperar”.

Esposa de Régis Danese segue dando notícias sobre a recuperação do cantor gospel (Reprodução/Instagram)

A esposa de Régis Danese também contou o motivo do artista evangélico estar fora das redes sociais, já que mesmo antes da cirurgia ele estava gravando vídeos para explicar aos seus seguidores como tudo deveria ocorrer.

“O Régis está com algumas fraturas na costela e com o braço quebrado, mas isso fica para depois. O foco era o intestino. Nós conversamos um pouquinho, mas por ele estar na UTI não pode gravar. Ele está sem celular, então, não pode gravar. Ele está doidinho para dar um oi, mas ele precisa deste momento para descansar”.

