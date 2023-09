Mãe de Eduardo Costa chama a atenção na internet por ‘maquiagem ousada’: “não tem ninguém para avisar?”

Maria Costa, mãe do cantor Eduardo Costa, está sendo criticada na internet devido a aparência. A mulher, que publica fotos e vídeos com frequência no Instagram, chama a atenção pela maquiagem, que muitos internautas dizem ser muito carregada.

De acordo com a Revista Quem, em julho Maria passou por uma harmonização facial e preenchimento labial. “Se precisar divulgar alguma loja, qualquer coisa, convide Maria Costa, que ela vai estar aí fazendo um trabalho pra você. Na loja, na venda de um imóvel, de um carro, o que for, estarei eu lá”, publicou.

Sempre maquiada, Maria Costa, que é evangélica, também publica vídeos com músicas cristãs e passagens bíblicas.

Internet se divide e comenta maquiagem

Em todas as publicações é possível observar comentários sobre a maquiagem de Maria Costa, alguns criticando e outros elogiando.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho resgatou frase icônica de Paulo Gustavo em filme de sucesso

“Será que não tem ninguém para avisar que a maquiagem está exagerada ? Coitada gente...”, disse um internauta. “Mulher! Pq vcs gostam de fazer isso no rosto? Fica bom não”, disse outro.

Contudo, algumas pessoas defenderam o procedimento. “Vi fotos antes da harmonização e a senhora sempre foi bonita. Talvez o procedimento ainda esteja recente por isso fica um pouco inchadinho mesmo” e “Vc e linda!! Maravilhosamente” foram alguns comentários exaltando a mãe do artista.

‘Continuem orando’: Filha de Régis Danese faz apelo aos fãs do cantor gospel

Brenda Danese também está usando as redes sociais para falar com os seus seguidores sobre o estado de saúde de seu pai, o cantor gospel Régis Danese, que sofreu um grave acidente de carro e passou por uma delicada cirurgia.

Nos stories do Instagram, a cantora disse que já esteve com o pai famoso e fez um pedido aos seguidores: “Não leiam qualquer coisa e continuem orando. Eu visitei meu pai e ele está em recuperação”, disse ela.

Brenda também relatou que Régis Danese estava cansado e com muitas dores, mas deixou claro que isso é reflexo de qualquer cirurgia e acidente, como o que aconteceu com seu pai: “Mas ele está bem sim”.

LEIA MAIS:

⋅ Esposa revela como está a saúde de Régis Danese e a razão dele ir para UTI

⋅ Deixe suas fantasias de casal fluírem e saia da monotonia com esses filmes quentes da Netflix

⋅ Com um decote profundo e um vestido estiloso, Michelle Obama mostra seu melhor look