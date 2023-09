Jojo Todynho resgatou frase icônica de Paulo Gustavo em filme de sucesso

Jojo Todynho voltou a causar na internet, mas desta vez a famosa fez todo mundo lembrar do humorista Paulo Gustavo ao trazer à tona uma frase icônica de Dona Hermínia, sua personagem em Minha Mãe é uma Peça.

A brincadeira, que movimentou a web, aconteceu durante uma conversa com a mãe de Renato Santiago, que é sua sogra, durante a festa de aniversário de sua tia,Ana Cristina. Do nada, a cantora colocou a mãe do rapaz contra a parede e soltou um “cadê meu pote” ao começar a falar sobre os utensílios domésticos que ela leva de sua casa.

Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Para quem não lembra da cena, no filme Minha Mãe é uma Peça, Hermínia recebe a visita da irmã que devolveu o pote, mas esquece a tampa e ela solta um “cadê a tampa do meu pote?”, virando um dos memes mais compartilhados nas redes sociais.

Voltando a história de Jojo Todynho, as duas se divertiram ao mostrar que são muito íntimas: “Outra pessoa que pega meus potes, leva e não devolve. Sogra, cadê meus potes?”, questionou Jojo Todynho nos stories do Instagram.

LEIA TAMBÉM: Esposa revela como está a saúde de Régis Danese e a razão dele ir para UTI

A resposta veio logo em seguida: “Vou devolver não, porque ela também não devolveu os meus. Ficou com os meus, ela! Essa cachorra!”, respondeu a mãe de Renato Santiago.

Atriz da Globo defende Jojo Todynho após gordofobia

Sem comentar o nome de Val Marchiori, que fez comentários gordofóbicos, a atriz Roberta Rodrigues usou o Instagram para enaltecer e mostrar que está junto de Jojo Todynho nesta nova polêmica no mundo das celebridades.

Em diversos vídeos postados nos Stories do Instagram, a atriz deixou claro que a campeã de A Fazenda 12 tem uma importância sobre o empoderamento feminino e a luta contra o racismo: “Eu tô aqui refletindo muito. Mas, me pega muito quando você vê que quando uma mulher preta quebra o sistema e esse padrão imposto para gente a séculos”, começou a famosa.

Atriz Roberta Rodrigues fala que Jojo Todynho quebrou o sistema (Reprodução/Instagram)

Roberta Rodrigues lembrou que há um limite pequeno entre respeito e abuso e disse que quando se refere a mulheres pretas ele é “quebrado com muita facilidade” em toda a sociedade: “Como é bem aceito, quando esses ataques são para uma mulher preta. Como isso se propaga e vira piada facilmente”.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Gloria Pires mentiu duas vezes nesta cena da novela