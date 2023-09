Jojo Todynho dá resposta sem freio para Val Marchiori: ‘Tem que sustentar’

O conflito entre Jojo Todynho e Val Marchiori não chegou ao fim, mesmo a socialite colocando panos quentes em seus comentários. Pelas redes sociais, a intérprete de Que Tiro Foi Esse disse o que pensa sobre tal atitude.

“É muito fácil as pessoas falarem suas barbaridades e depois apagar. Acho que quando a gente fala e faz gracinha com as outras pessoas, a gente tem que sustentar o que está sendo dito”, começou a famosa.

Jojo Todynho e Val Marchiori (Redes Sociais)

Em seguida, a campeã de A Fazenda 12 declarou qual é o seu procedimento fora das redes sociais: “Não é apagar e depois se vitimizar porque isso não consta pra justiça. Minha advogada já entrou com tudo que tem que entrar. Vou mostrar pra Val como é bom um suco de laranja”, comunicou ela, durante uma transmissão ao vivo no Instagram.

Segundo Jojo Todynho sua advogada foi acionada para tomar “todas as medidas cabíveis” e chamou os comentários feitos por Val Marchiori de “ato bárbaro”. Depois a famosa disse que vive tranquila: “Estou numa fase tão boa da minha vida, que eu não perco tempo [com essas pessoas]. As pessoas gostam de mexer e depois se vitimizam. Eu estou respaldada judicialmente”.

Raphael Castello

A socialite resolveu pedir desculpas

Enquanto isso, Val Marchiori tentou acabar com a briga virtual e pediu para Jojo perdoar. Em uma publicação, a ex-participante do reality show Mulheres Ricas convidou a campeã de A Fazenda 12 para acabar com as intrigas e participar do seu podcast.

“Jojo Todynho, olha, realmente você tem razão. Você merece sim ser musa do baile da Vogue. Você está mais gata, mais bonita. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer as pazes. Quero te convidar para você vir no meu podcast para fazermos uma entrevista e ficar amigas”, começou ela.

Em seguida, Val Marchiori disse que amava a funkeira e disparou: “Jojo, para de brigar comigo. Hello”.

