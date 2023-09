Irmã revela que Céline Dion está lutando contra síndrome rara: “rezando por um milagre”

Claudette Dion, irmã de Céline Dion, revelou que a cantora está “rezando por um milagre” na luta contra uma síndrome rara chamada de Síndrome da Pessoa Rígida, a irmã deu mais detalhes sobre o estado de saúde da cantora de 55 anos à revista Hello! Canada.

“Ela está fazendo todo o possível para se recuperar, ela é uma mulher muito forte. É uma doença sobre a qual se conhece muito pouco. Há os espasmos, impossíveis de serem controlados. Sabe quando pessoas pulam da cama a noite por causa de cãibra ou dormência? É meio que isso, mas com todos os músculos”, explicou Claudette.

A irmã da cantora também comentou que pesquisadores estão em busca de um medicamento.

“Estamos rezando por um milagre. Há pouco que possamos fazer para ajudá-la, para aliviar seu sofrimento. Estamos com os dedos cruzados para que os pesquisadores encontrem algum medicamento para essa doença horrível”.

De acordo com a imprensa internacional, Claudette Dion se mudou para a mansão de e Céline em Las Vegas para ajudar a cantora com os afazeres do dia-a-dia.

Saiba mais sobre a doença

Segundo a revista Monet, com informações de especialistas, a Síndrome da Pessoa Rígida é uma desordem neurológica que acontece de forma degenerativa e progressiva. A síndrome causa rigidez dos músculos do torso, braços e pernas e acomete uma a cada um milhão de indivíduos.

Céline Dion revelou a doença em dezembro de 2022, após cancelar uma turnê mundial.

