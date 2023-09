“Fake Natty”?: nutricionista Rodrigo Góes viralizar com vídeo avaliando físico de Virginia Fonseca

Quem acompanha os famosos e famosas e seus corpos esculturais, muitas vezes se pergunta: mas será mesmo que é natural? Bom, o nutricionista Rodrigo Góes decidiu tirar essa dúvida para a gente.

Em seu perfil no TikTok ele grava vídeos avaliando o físico das pessoas, para dizer se é natural, ou se tem alguma cirurgia. Com a ideia inicial de alertar sobre os perigos de usar anabolizantes, o nutricionista viralizou ao postar vídeos avaliando físicos de famosos, como Ryan Gosling e Marcos Mion.

Góes, famoso pelo bordão “fake natty”, desta vez avaliou o físico da influenciadora mais seguida do Brasil: Virginia Fonseca. Já que muitas pessoas não se conformam com o seu físico, oito meses após ter a sua caçula, Maria Flor.

Os vídeos cômicos do nutricionistas, que usam termos em inglês para uma narração ainda mais engraçada, mostram fotos da pessoa avaliada e tem o verídito final: é natural ou fake natty?

Virginia Fonseca é natural ou fake natty?

Nesta quinta-feira, 31 de agosto, Góes publicou o seu mais recente vídeo, inicialmente descrevendo a influenciadora Virginia Fonseca e até fazendo piada com o ex-namorado da famosa.

“Após terminar com o garoto franzinho a sua vida teve um ‘BOOM’. Look at her! 43 milhões de seguidores no Instagram, uma família linda e uma empresária de sucesso”, iniciou o nutricionista. “Mas não estou aqui para falar da sua carreira, não é mesmo? Estou aqui para descobrir como você mantém um shape tão aesthetic”, continuou Góes.,

“Qual o seu segredo, Vi? É o chip da beleza?”, brinca o nutricionista, antes de falar sobre a lipo lad feita pela influenciadora. “A lipo lad é fantástica. No entanto, ela não segura uma gestação. Não é nada fácil gerir uma vida”, comentou.

“E após uma avaliação minuciosa, Virginia Fonseca, eu já tenho o meu veredito: half natty. Para quem não sabe, half natty é 50% natural. Ela fez uma lipo lad mas isso não tira o mérito dela. Isso apenas facilita a construção de uma midsection tão trabalhada”, afirmou.

O nutricionista ainda finaliza o vídeo parabenizando a influenciadora dizendo ser impossível “uma cirurgia plástica se mantenha após uma gestação sem que a pessoa se esforce”.

