Esposa revela como está a saúde de Régis Danese e a razão dele ir para UTI

Kelly, esposa de Régis Danese, fala sobre a recuperação do cantor gospel (Reprodução/Instagram)

Após a cirurgia delicada, Régis Danese segue na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e Kelly, esposa do cantor gospel, publicou um vídeo para acalmar os fãs e explicar o motivo do famoso não estar em um quarto.

Segundo ela, o quadro clínico do famoso é estável: “Graças a Deus ele está bem, mas com muita dor...é normal, é abdômen. Ele fez a cirurgia, abriu a barriga e costurou o intestino delgado e agora está em recuperação. Ele está na UTI para se recuperar”, disse ela.

A esposa de Régis Danese também contou o motivo do artista evangélico estar fora das redes sociais, já que mesmo antes da cirurgia ele estava gravando vídeos para explicar aos seus seguidores como tudo deveria ocorrer.

“O Régis está com algumas fraturas na costela e com o braço quebrado, mas isso fica para depois. O foco era o intestino. Nós conversamos um pouquinho, mas por ele estar na UTI não pode gravar. Ele está sem celular, então, não pode gravar. Ele está doidinho para dar um oi, mas ele precisa deste momento para descansar”.

Na legenda do vídeo, onde Kelly Danese aparece ao lado do cunhado, a família diz que o cantor Régis Danese “nasceu de novo” e agradece a cada pessoa que orou e mandou mensagens de apoio ao músico gospel: “Gratidão por cada ligação, oração, intercessão e carinho, na medida do possível vamos atualizando vocês. Deus abençoe a todos”.

Cantor gospel Régis Danese canta com a filha Brenda (Reprodução/Instagram)

A filha do músico falou sobre o estado de saúde do pai

Depois do grave acidente, Brenda Danese, filha de Régis Danese, usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do pai, que já estava sendo acompanhado por uma equipe médica.

Pelo Instagram, a artista apareceu ao lado da mãe, e contou que ainda não tinha muitos detalhes, mas era preciso falar: “A gente não está com o meu pai, por isso, que não tivemos notícias tão rápido. Mas, o que aconteceu foi que ele teve um trauma toráxico e quebrou o braço”.

A jovem também lembrou que Régis fará uma cirurgia em um hospital em Goiânia, capital do estado. Na mesma publicação Kelly, a mãe dela e esposa do cantor gospel, contou o motivo delas estarem na cidade.

