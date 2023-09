Esposa de Régis Danese fala sobre a expectativa de alta depois do acidente

Esposa de Régis Danese segue dando notícias sobre a recuperação do cantor gospel (Reprodução/Instagram)

O cantor gospel Régis Danese já passou pela cirurgia delicada e recebeu a visita da esposa Kelly, que por meio de um vídeo publicado no Instagram, falou sobre o estado de saúde do famoso e quando ele deve deixar a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Segundo ela, depois do grave acidente que sofreu a caminho de um show em Ceres, em Goiás, o artista foi levado para um hospital da capital goiana, onde passou pela cirurgia e também fez exames.

Em seguida, no mesmo vídeo, onde ela aparece ao lado do irmão de Régis, que estava no carro, mas não teve ferimentos, Kelly Danese falou sobre a expectativa de melhora e alta hospitalar: “Fizeram mais alguns exames e se estiver tudo bem ele vai para enfermaria e até domingo ele pode receber alta”.

No hospital, Régis Danese pede orações e fala em cirurgia de emergência

Vídeo tenta acalmar os fãs de Régis Danese

A publicação feita pela esposa do artista também tentou acalmar os seguidores. Em seu depoimento, Kelly surge tranquila com a situação e decide explicar o motivo dele não estar em um quarto.

Segundo ela, o quadro clínico do famoso é estável: “Graças a Deus ele está bem, mas com muita dor...é normal, é abdome. Ele fez a cirurgia, abriu a barriga e costurou o intestino delgado e agora está em recuperação. Ele está na UTI para se recuperar”, disse ela.

A esposa de Régis Danese também contou o motivo do artista evangélico estar fora das redes sociais, já que mesmo antes da cirurgia ele estava gravando vídeos para explicar aos seus seguidores como tudo deveria ocorrer.

“O Régis está com algumas fraturas na costela e com o braço quebrado, mas isso fica para depois. O foco era o intestino. Nós conversamos um pouquinho, mas por ele estar na UTI não pode gravar. Ele está sem celular, então, não pode gravar. Ele está doidinho para dar um oi, mas ele precisa deste momento para descansar”.

Na legenda do vídeo, onde Kelly aparece ao lado do cunhado, a família diz que o cantor Régis Danese “nasceu de novo” e agradece a cada pessoa que orou e mandou mensagens de apoio ao músico gospel: “Gratidão por cada ligação, oração, intercessão e carinho, na medida do possível vamos atualizando vocês. Deus abençoe a todos”.

