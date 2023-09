Diretor de ‘Friends’ revela qual atriz era a mais difícil de trabalhar: “ela simplesmente não era engraçada”

A série icônica dos anos 90, “Friends”, foi amada por milhões de espectadores em todo o mundo, mas parece que por trás das risadas e das brincadeiras, houve alguns desafios no set. Recentemente, o diretor James Burrow, que trabalhou em vários episódios da série, compartilhou uma revelação surpreendente sobre um dos membros do elenco.

De acordo com os relatos do meio Daily Mail, James Burrow não poupou palavras ao descrever a atriz britânica Helen Baxendale, que interpretou Emily Waltham em 14 episódios da série, como "pouco engraçada". Burrow comentou que Baxendale teve dificuldades para se encaixar com os outros membros do elenco devido à sua falta de habilidades cômicas.

A participação de Helen Baxendale em "Friends" ocorreu durante a quarta temporada da série, onde ela interpretou Emily Waltham, a namorada e depois noiva do personagem de David Schwimmer, Ross. A história de amor entre Ross e Emily tomou um rumo inesperado no final da quarta temporada.

"Baxendale era amigável, mas não particularmente engraçada", disse o diretor. Além disso, ele apontou que em séries de comédia e, em particular, nas comédias românticas, o componente cômico é tão crucial quanto a química entre os personagens. Burrow também enfatizou que a atitude "amigável" de Baxendale não foi suficiente para o papel que ela desempenhava no programa.

De acordo com ele, qualquer nova namorada de Ross precisava ter um nível de graça e humor semelhante ao de Rachel, o personagem interpretado por Jennifer Aniston. “Schwimmer não tinha ninguém com quem interagir. Era como aplaudir com uma única mão”, descreveu Burrow, enfatizando a importância de ter um parceiro que gere risadas em uma comédia.

O que aconteceu com Helen Baxendale?

Após sua participação em "Friends" durante as temporadas 4 e 5, Helen Baxendale deixou a série para se concentrar em sua vida pessoal. Ao longo dos anos, Baxendale falou sobre sua experiência no programa, descrevendo-a como um "estranho e surreal pequeno parêntese na minha vida".

Embora a série a tenha tornado mais conhecida do que nunca, Baxendale admitiu que não estava preparada para a fama que ela trouxe. Apesar dos desafios no set, “Friends” continua sendo uma das séries mais amadas da história da televisão, com um legado duradouro e seguidores fiéis em todo o mundo.