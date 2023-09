Diário da Princesa 3: tudo o que você precisa saber sobre o filme

Passaram-se mais de 20 anos desde o momento em que ‘O Diário da Princesa’ chegou pela primeira vez à tela, um filme protagonizado por Anne Hathaway onde é mostrada a história de uma jovem princesa que se mantinha afastada de uma parte de sua vida, até que sua avó chega à cidade onde ela vive para mostrar-lhe que ela será a que governará uma pequena comunidade europeia.

Este filme rapidamente captou a atenção do público, pois, além de mostrar uma adolescente que sofreu uma drástica mudança física, também reflete a maneira como outras pessoas a rejeitam inicialmente, mas ao verem quem ela realmente é, se aproximam dela, embora não com as melhores intenções. Por isso, sua avó se encarrega de treiná-la para que possa dirigir o seu reino da melhor maneira possível.

Após o seu sucesso, eles decidem produzir uma segunda parte onde apresenta uma jovem mais madura e com planos de casamento, embora nada saia como esperado.

Quando será lançado e quem estará protagonizando a terceira parte de "O Diário da Princesa"?

Depois de 22 anos de seu lançamento, agora é quando novamente se fala de uma nova parte de 'O Diário da Princesa', mas desta vez ao que parece não será protagonizada por Anne Hathaway.

Um dos boatos que correram nas redes sociais é que a atriz que protagonizará o filme será Zendaya, embora isso não signifique que Hathaway não faça parte, pois segundo o que se comenta, ela também voltará como Mía Thermopolis, agora rainha de Genovia.

É importante destacar que até o momento a informação foi divulgada através da conta oficial do ‘X’ (agora Twitter) ‘My Time To Shine Hello’, por isso ainda há detalhes do filme que permanecem em segredo.