Andressa Urach se pronuncia após xingamentos do pai: “Quer fama? Pega, mas dinheiro não vai ganhar”

Andressa Urach revela o que pensa sobre as críticas do pai, Carlos Urach (Reprodução/Instagram)

Após ser alvo de críticas e xingamentos, a modelo Andressa Urach decidiu se pronunciar sobre os ataques que tem sofrido do pai, o caminhoneiro Carlos Alberto Urach. O homem usou as redes sociais para condenar a volta da filha ao mundo do entretenimento adulto, disse que vai exigir um teste de DNA e fez um alerta espiritual: “Capeta está esperando por ela”. Para a ex-miss Bumbum, nada disso importa.

“Meu pai, infelizmente, me gerou. Nem queria ser filha dele, mas, infelizmente, sou. Ele nunca me ajudou financeiramente, nunca me ajudou com nada. Desde pequenininha, minha mãe sempre me criou sozinha. Então, o que ele fala, ou deixa de falar, para mim não tem importância”, disse ela nos stories de seu Instagram.

“Ele é uma pessoa que gosta de fama. Então eu deixo ele ficar famoso à vontade, às minhas custas. Quer fama? Então pega, meu amor. Te diverte aí, pois dinheiro aqui você não vai ganhar. Não adianta ficar bravinho, ganhar dinheiro às minhas custas, que não vai ter”, afirmou a modelo.

“Tudo o que a gente planta, a gente colhe. A minha mãe, graças a Deus, me criou com muito amor, com muito carinho, fez tudo o que podia por mim. Trabalhou muito, quando ela não pode me cuidar foi para trabalhar, e hoje eu ajudo ela”, concluiu Andressa.

Nesta semana, Carlos Urach anunciou que criou um canal no YouTube, mas virou alvo de críticas dos seguidores. “Boa noite povo brasileiro, boa noite meus seguidores. Estamos aí no YouTube. Peço que se inscrevam no ‘Carlos Urach Oficial’. Desde já, um abraço para todas as famílias brasileiras, para os evangélicos (...) Todos os dias nós teremos novidades e, com certeza, peço um apoio”, disse ele (assista abaixo).

No entanto, os internautas começaram a comentar na publicação fazendo críticas ao pai da modelo. “Valha, quer subir na fama da filha e falando mal da filha. Pela caridade”, escreveu um seguidor.

“Qual será a novidade, heim? Com certeza tem o nome da Andressa no meio”, ressaltou outro. “Até parece que é exemplo de homem de família. Saiu abandonando as mulheres com os filhos, pra se virarem sozinhas pra criar”, disse mais uma.

Também teve quem disse que, apesar do pai dizer que desaprova a volta da filha à prostituição, logo mais estará envolvido nos projetos dela. Carlos Alberto lamentou o fato da ex-miss Bumbum permitir que seu neto, Arthur Urach, de 18 anos, grave seus vídeos de sexo.

“O senhor logo logo vai ser o câmera da Andressa”, escreveu uma internauta. “Já, já ele está lá com ela também, ajudando a filmar”, disse outra.

E teve quem disse que não adianta ele querer fugir da paternidade da modelo: “A Andressa é tua cara e teu jeito. Não precisa de DNA”, alertou um seguidor.

Carlos Alberto Urach, pai de Andressa Urach, desaprova volta da filha ao entretenimento adulto: "É uma vergonha" (Reprodução/Instagram)

Mais críticas

Carlos Urach também já deixou claro seu apoio a Thiago Lopes, ex-marido da modelo. O casal se separou em fevereiro deste ano e o homem conseguiu a guarda provisória do filho Leon. Após uma briga judicial, obteve a medida em definitivo.

“A Andressa não tem condições de ser mãe. Vejam o que ela está fazendo hoje com o Arthur [que grava seus vídeos de sexo]. Eu sinto muito como um vô, mas ele, como uma pessoa adulta, poderia também ajudar a guiar a mãe para outros meios de trabalho”, afirmou o caminhoneiro em uma postagem.

Carlos Urach voltou, ainda, a pedir desculpas aos evangélicos pela mudança de postura da modelo, que deixou de frequentar a igreja depois que voltou ao mundo do entretenimento adulto.

Desentendimentos

Essa não foi a primeira vez que Andressa e o pai se desentenderam. Em 2015, ele chegou a se pronunciar publicamente dizendo que não a considerava mais como filha. Porém, anos depois eles se reconciliaram e Carlos Alberto esteve presente no casamento dela com o empresário Thiago Lopes.

No Instagram do caminhoneiro, há várias publicações com fotos da ex-miss Bumbum, nas quais o pai fala sobre o orgulho e amor que tem pela filha. No entanto, desde que ela deixou de frequentar uma igreja evangélica decidiu voltar ao mundo do entretenimento adulto, eles romperam novamente.

Enquanto isso, a modelo segue faturando alto com seus conteúdos adultos e com seu nome em evidência. Nesta semana, ela compartilhou com seus seguidores a realização de mais um fetiche: um vídeo de sexo com um homem negro. Ela disse que esse era um pedido dos fãs e mostrou os bastidores da gravação, que foi feita por seu filho, Arthur.

Em seguida, a ex-miss Bumbum revelou quem era seu parceiro de gravação, o ator pornô conhecido como Jefão. “Vocês pediram e todo pedido é uma ordem. Vocês disseram assim: ‘Andressa você precisa gravar com um negão gostoso. Olha quem está aqui comigo. Apresento a vocês, Jefão.”

