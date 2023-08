Virginia Fonseca revela quem procura para conselhos financeiros e explica polêmica de jatinho

Virginia Fonseca e Zé Felipe participaram do programa “Conversa com Bial” desta semana e falaram sobre a fama, novos planos e, claro, algumas polêmicas envolvendo o nome deles.

Entre os temas falados, a influenciadora finalmente explicou o por que do presente dado no aniversário de 25 anos do cantor sertanejo, um jatinho de mais de R$ 17 milhões, não está no nome de Zé, e sim, no nome de uma de suas 20 empresas.

“Como foi presente, se eu colocasse na holding do Zé Felipe, ele teria que pagar uma porcentagem de alguma coisa. Então, não teria como eu tirar dele se é presente”, iniciou a empresária. “A gente fez tudo no off, o Leo [se referindo ao pai de Zé, Leonardo] me ajudou, ele participou de tudo, foi ele que achou o avião. Colocou no meu nome, mas tudo que a gente conquistou depois do casamento é nosso”, continuou.

Virginia ainda revelou que Leonardo, seu sogro, é a pessoa que ela procura para conselhos financeiros. “Sempre quando surge alguma oportunidade para investir dinheiro, vou lá e peço conselho para ele. Ou algum projeto, a gente sempre comunica, sabe? Todo mundo fica sabendo de tudo lá em casa”.

Zé Felipe e o rap para Evaristo Costa

Durante a conversa, Bial aproveitou para questionar o casal sobre a polêmica envolvendo o jornalista Evaristo Costa, que criticou Virginia, dizendo que a sua filha, Maria Flor, gostava mais da babá do que dela, com a frase: “mãe é quem cria”, após um vídeo da caçula pedindo o colo da babá viralizar nas redes.

Após o episódio, Zé Felipe escreveu um rap detonando Evaristo, mas, pelo jeito, ele se arrepende do que fez. “Que vergonha!”, confessou ele após ser questionado por Bial.

