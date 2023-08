“Tiraram um monte de entulho de dentro de mim”, diz Faustão sobre transplante de coração

Ainda se recuperando de um transplante de coração feito a ‘toque de caixa’ no último domingo, o apresentador Faustão falou pela primeira vez sobre o que passou e a cirurgia bem sucedida. “Não tenho nada para reclamar”, disse.

Faustão falou ao colunista Lucas Pasin, do UOL, e disse se sentir bem e que se dependesse dele, saía amanhã mesmo do hospital e ia para casa. “Estou abismado com minha recuperação”, disse o apresentador, que reclamou apenas de “uma leve dor nas costas”, mas que é só “um detalhe depois de tudo o que aconteceu”.

Enquanto espera pelo transplante do coração, Fausto Silva grava vídeo para tranquilizar os fãs (Reprodução/Instagram)

Faustão teve uma insuficiência cardíaca grave e foi internado no Hospital Albert Einstein, onde após exames e tratamentos foi adicionado à lista nacional de transplantes devido ao agravamento do quadro de saúde. No domingo recebeu a notícia de que havia um coração compatível e a equipe realizou a cirurgia no mesmo dia, com sucesso.

LEIA TAMBÉM: “Para de brigar comigo!” Val Marchiori propõe trégua para Jojo Todynho

“Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo”, disse. Faustão disse que ontem parecia que estava em um dia normal, conseguiu inclusive andar pelo quarto e conversar um pouco com sua família, após dias difíceis. “É um absurdo poder fazer tudo isso.”

Faustão agradeceu à equipe médica que o atendeu e também ao SUS (Sistema Único de Saúde), que gerencia a fila única de transplantes no país, e disse que a partir de agora sua missão será informar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos e também sobre a valorização do SUS.

LEIA TAMBÉM: Tatá Werneck é internada após testar positivo para Covid-19: ‘Tenho pânico’