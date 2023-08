Tatá Werneck é internada após testar positivo para Covid-19: ‘Tenho pânico’

A atriz e apresentadora Tatá Werneck foi internada após testar positivo para covid-19. Após celebrar seu aniversário de 40 anos e apresentar alguns sintomas, Tatá decidiu fazer o teste e se surpreendeu ao receber o resultado positivo.

Conforme informações do Estadão, a internação da atriz tem caráter preventivo uma vez que seu quadro não é considerado grave.

Internada na Clínica São Vicente, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, Tatá conversou com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e revelou os motivos que levaram à sua internação.

“Tenho muito pânico e nunca tinha pego. Meus exames estão ótimos e tenho apenas sintomas leves, mas eu fico nervosa. Eu só testei porque sou neurótica”, revelou a atriz ao ser questionada sobre os motivos que a levaram até a clínica.

Festão e diagnóstico

Tatá foi diagnosticada com covid-19 no dia 29 de agosto, apenas dois dias depois de celebrar seu aniversário de 40 anos com uma grande festança, que contou com apresentações da cantora Sandy e do grupo É o Tchan.

Mesmo com todas as doses da vacina contra a covid-19, Tatá teria optado por se internar na clínica como uma forma de se manter afastada da filha, Clara Maria, de 3 anos.

No ar como a personagem Anely de ‘Terra e Paixão’, nove das 21h na TV Globo, Tatá também sofreu alterações em sua agenda de gravações, que será adiada até o sábado, dia 2 de setembro.

Leia também: Após festa de aniversário, Tatá Werneck testa positivo para covid e é afastada de ‘Terra e Paixão’; veja como fica o futuro da novela

Até o momento, não foram realizados pronunciamentos sobre o estado de saúde de Tatá, que apenas reforçou estar com sintomas “leves e controlados” da doença.

Durante o período crítico da pandemia de covid-19, Tatá foi uma das artistas que defendeu o isolamento social e seguiu as recomendações para prevenção da disseminação da doença e chegou a sofrer uma grande perda com a morte de seu amigo, o humorista Paulo Gustavo.