Sem meias palavras, Roberta Rodrigues defende Jojo Todynho após gordofobia

Sem comentar o nome de Val Marchiori, que fez comentários gordofóbicos, a atriz Roberta Rodrigues usou o Instagram para enaltecer e mostrar que está junto de Jojo Todynho nesta nova polêmica no mundo das celebridades.

Em diversos vídeos postados nos Stories do Instagram, a ex-Global deixou claro que a campeã de A Fazenda 12 tem uma importância sobre o empoderamento feminino e a luta contra o racismo: “Eu tô aqui refletindo muito. Mas, me pega muito quando você vê que quando uma mulher preta quebra o sistema e esse padrão imposto para gente a séculos”, começou a famosa.

Roberta Rodrigues lembrou que há um limite pequeno entre respeito e abuso e disse que quando se refere a mulheres pretas ele é “quebrado com muita facilidade” em toda a sociedade: “Como é bem aceito, quando esses ataques são para uma mulher preta. Como isso se propaga e vira piada facilmente”.

A atriz, que estava na praia, lembrou que trabalha há vinte e dois anos e que as mulheres pagam as suas contas e são donas de si. Ela falou ainda aos seguidores que JojoTodynho fez uma “revolução que move o universo e o país”, mesmo com tantos pré-conceitos.

Val Machiori faz comentário gordofóbico sobre Jojo Todynho e ex-marido defende cantora Imagem; reprodução Instagram (@valmarchiori e @jojotodynho)

“Estou aqui para dizer Jojo [Todynho] tão potente que mesmo com tudo isso que acontece, eu fico em paz, mas eu sei que a resposta vem no momento certo. Então, amor, continue sendo luz e movendo esta energia, por que a gente está aqui para honrar os nossos ancestrais e você faz isso muito bem”.

Ela finaliza dizendo que as mulheres pretas “tomam na cara o tempo todo”, mas seguem de cabeça erguida: “A gente aprendeu, a gente está politizado, está consciente e acordou do coma induzido e sabemos dos nossos direitos. Jojo você é luz, continue”.

