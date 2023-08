Rapper filho de Marcinho VP ostenta gato de R$ 100 mil; saiba mais sobre a raça

Uma das vertentes do rap e do funk é falar sobre os lucros e a ostentação que a música traz para os artistas. Oruam, trapper carioca da Cidade de Deus, decidiu inovar e ao invés de se exibir com carros e mansões, faz do seu gato de estimação uma estrela na internet.

Malandrex pertence à raça Savannah F1, que custa em torno de R$ 100 mil, e encanta devido ao seu pelo, que lembra uma onça.

Nas redes sociais, Oruam mostra que o gatinho, que ainda é filhote, está sendo adestrado por um especialista da espécie. Fernanda Valença, estudante de veterinária e namorada do trapper, divulga o dia-a-dia do bichano. Ela também é tuora de dois cães e um macaco.

Saiba mais sobre a raça

A Savannah F1 é resultado da mistura de um Serval, um felino selvagem, com um gato doméstico. O resultado é um animal com a aparência de um gato selvagem, mas com comportamento de um animal doméstico.

Gatos desta espécie podem chegar em até 60 centímetro de altura e pesar 25 quilos. Além disso, sua raridade faz com que o Savannah seja considerado o gato mais caro do mundo.

O primeiro animal da raça nasceu em 1986, após o gato de estimação de Judee Frank dar à luz um híbrido, resultado do cruzamento com um gato selvagem Serval africano.

A mulher tomava conta do animal, que pertencia a uma amiga, e não percebeu que o Serval e sua gata cruzaram. A felina siamesa deu à luz a um filhote fêmea que foi batizada de Savannah, por isso a raça recebeu este nome.

