Patrícia Poeta revela estado de saúde de Régis Danese depois da cirurgia delicada

Patrícia Poeta abriu o Encontro desta quinta-feira (31) falando sobre o cantor gospel Régis Danese e o grave acidente que ele sofreu a caminho de um show em Ceres, cidade que fica em Goiás. Ao vivo, a famosa revelou qual o estado de saúde do músico, que passou por uma cirurgia delicada.

“A gente segue falando com a equipe e com a família do Régis, que nos informou que ele segue em observação depois da cirurgia, mas está bem”, comentou a comandante do matinal na TV Globo.

Em direção ao show, Régis Danese bateu o carro em uma estrada de Goiás (Reprodução/Instagram)

Enquanto imagens do artista evangélico passavam para o público que estava em casa, Patrícia Poeta afirmou que Régis Danese estava presente em sua vida dentro e fora da televisão e que ele era muito querido por ela e por toda sua família.

“Eu quero deixar aqui o meu profundo abraço e ele sabe como eu gosto dele e do trabalho dele. Ele sabe que ele mora no meu coração e no da minha família. Estou aqui orando por você, já deu tudo certo”, disse a famosa.

Filha revela como está a saúde do famoso

Pelas redes sociais, Brenda Danese, filha de Régis Danese, conversou com os fãs e revelou que por causa do grave acidente de carro ele teve um trauma toráxico e quebrou o braço.

Cantor gospel Régis Danese canta com a filha Brenda (Reprodução/Instagram)

Ao lado da mãe, Kelly Danese, ela falou que a cirurgia iria ocorrer em um hospital em Goiânia, capital do estado. Na mesma publicação, a esposa de Régis Danese contou que Daniel, que é o assessor e irmão do artista, está bem: “Não aconteceu nada com o Daniel, apenas com o Régis. Estamos confiantes e estamos recebendo muitos recados de carinho e apoiando”.

Por fim, ela pediu que os fãs continuem com a corrente de orações: “O mais importante é que você está orando. Orem por ele, para que ele tenha uma recuperação rápida”.

O acidente de carro em Goiás

No hospital, Régis Danese pede orações e fala em cirurgia de emergência (Reprodução/Instagram)

O carro do cantor gospel bateu em uma carreta quando ele estava a caminho de um show em Ceres, que fica no estado. O socorro foi chamado e Régis, de 50 anos, foi levado nesta quarta-feira (30) para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), onde tratou dos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do cantor trafegava pela BR-153, em Jaraguá, quando invadiu a pista contrária no final de uma curva. Regis, que dirigia o veículo ao lado do irmão, perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta. O irmão do cantor e o motorista do caminhão não tiveram ferimentos.

