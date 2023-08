“Para de brigar comigo!” Val Marchiori propõe trégua para Jojo Todynho

A socialite Val Marchiori usou suas redes sociais para tentar por um ponto final na polêmica gerada por uma entrevista que deu a um podcast onde faz comentários que foram considerados gordofóbicos sobre Jojo Todynho. “Vamos fazer as pazes”, disse.

Durante a entrevista, Val fez referências ao peso e à vida sexual, enfurecendo a cantora. “Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus! Coitado! É a mesma coisa que espremer uma laranja assim Imagina a Jojo por cima? Não vai”, disse a socialite, entre risadas e deboches.

🚨VEJA: Val Marchiori causa polêmica ao falar sobre corpo de Jojo Todynho: “Imagina ela por cima do marido? É a mesma coisa que espremer uma laranja”. pic.twitter.com/eklpyRAsHN — CHOQUEI (@choquei) August 30, 2023

“Eu quero que se f*da”, disparou Jojo contra a rival. “Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque é bom para ser chupada. Agora, maracujá de gaveta, hein!? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco de maracujá”, respondeu a funkeira nesta quarta-feira.

Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

“Eu me preocupo com a minha vida, comigo. Eu não estou nem aí. Mas as pessoas, elas têm prazer de me cutucar. Sabe por quê? Porque o meu brilho incomoda. Entendeu? Eu não falo do seu ninguém. Estou na minha paz”, concluiu.

LEIA TAMBÉM: Sem meias palavras, Roberta Rodrigues defende Jojo Todynho após gordofobia

Hoje, Val fez uma postagem convidando Jojo para fazer as pazes e participar de uma entrevista em seu podcast. “Jojo Todynho, olha, realmente você tem razão. Você merece sim ser muda do baile da Vogue. Você está mais gata, mais bonita. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer as pazes. Quero te convidar para você vir no meu podcast para fazermos uma entrevista e ficar amigas. Eu sou laranja mesmo, mas a gente é feliz mesmo assim. Te amo Jojo, para de brigar comigo. Hello”, disse.