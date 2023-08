Giovanna Ewbank revela internações por problemas de saúde mental

A atriz Giovanna Ewbank decidiu compartilhar um vídeo com seus seguidores onde aborda questões delicadas sobre sua vida pessoal. Em tom de desabafo, Gioh decidiu explicar os motivos que a levaram a se afastar das redes sociais e levantou um importante alerta sobre questões de saúde mental.

Conforme publicado pela CNN Brasil, a atriz revelou que há anos vem sofrendo com episódios de ansiedade e burnout, causando diversas internações hospitalares para tratar dos sintomas físicos gerados pelas doenças.

“Eu sempre vou até o meu limite e aí, quando chego no meu limite, eu caio. Preciso me reorganizar emocionalmente, mentalmente e são nesses momentos que eu caio e preciso ser internada”, revela.

Vídeo sem roteiro

As declarações de Gioh foram registradas em um vídeo gravado em seu rancho, o espaço em que ela e o marido, Bruno Gagliasso, usam para se retirar da cidade com a família e “se reconectar com a natureza”.

Para isso, ela decidiu não elaborar um roteiro e falar apenas o que vinha a sua cabeça quando pensava no assunto. A publicação, segundo ela, foi motivada pelos questionamentos de seus seguidores no Instagram.

“Eu já tive que parar tudo o que estava fazendo para reorganizar os meus sentimentos e a minha vida emocional, sentimental e mental. E eu acho que hoje em dia a gente tem mais liberdade para falar disso, e eu vim aqui falar com vocês”.

Leia também: Giovanna Ewbank posa ao lado da filha Titi e dá notícias sobre seu pós-operatório

“Essas crises de ansiedade vêm de diferentes maneiras e no meu caso eu consigo enxergar que estou nessas crises quando eu estou em um pico de estresse do trabalho, eu perco o ar e tenho vontade de chorar compulsivamente”, revela.

Segundo Giovanna, ao identificar estes momentos ela ainda consegue se equilibrar e manter a calma, mas os picos vêm seguidos de uma grande queda.

Para voltar ao equilíbrio, ela busca a força na natureza: “Essa sou eu de verdade, de pé na areia, mão na areia, e é essa Giovanna que eu preciso resgatar”, afirma a atriz antes de reforçar a importância de um acompanhamento profissional.