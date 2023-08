Filha revela como está a saúde de Régis Danese depois do grave acidente de carro

Brenda Danese, filha de Régis Danese, usou as redes sociais para falar sobre o grave acidente de carro que o cantor gospel sofreu nesta quarta-feira (30), quando estava a caminho de um show em Ceres, cidade de Goiás.

Pelo Instagram, a artista apareceu ao lado da mãe, e contou que ainda não tinha muitos detalhes, mas era preciso falar: “A gente não está com o meu pai, por isso, que não tivemos notícias tão rápido. Mas, o que aconteceu foi que ele teve um trauma toráxico e quebrou o braço”.

A jovem também lembrou que Régis fará uma cirurgia em um hospital em Goiânia, capital do estado. Na mesma publicação Kelly, a mãe dela e esposa do cantor gospel, contou o motivo delas estarem na cidade.

“Nós viemos com ele de carro até Goiânia e ele teria um show em Ceres. Como a Brenda está na divulgação do trabalho dela, Graça sobre Graça, a gente estava com uma agenda com rádios e TVs. Mas, tivemos essa triste surpresa”.

LEIA TAMBÉM: Cantor Régis Danese está hospitalizado e passa por cirurgia de emergência

A esposa de Régis Danese contou ainda que Daniel, que é o assessor e irmão do artista, está bem: “Não aconteceu nada com o Daniel, apenas com o Régis. Estamos confiantes e estamos recebendo muitos recados de carinho e apoiando”.

Por fim, ela pediu que os fãs continuem com a corrente de orações: “O mais importante é que você está orando. Orem por ele, para que ele tenha uma recuperação rápida”.

O acidente de carro em Goiás

O carro do cantor gospel bateu em uma carreta quando ele estava a caminho de um show em Ceres, que fica no estado. O socorro foi chamado e Régis, de 50 anos, foi levado nesta quarta-feira (30) para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), onde tratou dos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do cantor trafegava pela BR-153, em Jaraguá, quando invadiu a pista contrária no final de uma curva. Regis, que dirigia o veículo ao lado do irmão, perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta. O irmão do cantor e o motorista do caminhão não tiveram ferimentos.

LEIA TAMBÉM: Como está a saúde do Faustão após o transplante de coração?