Fãs e amigos de Régis Danese mandam mensagens depois do grave acidente

Frases como “Deus está contigo” e “vai dar tudo certo” movimentam as últimas postagens feitas pelo cantor Régis Danese no Instagram, desde que o artista gospel sofreu um grave acidente enquanto dirigia em direção a um show em Ceres, em Goiás.

Enquanto o famoso passa por uma delicada cirurgia, fãs e amigos aproveitam para mandar mensagens positivas para o artista: “Mais uma página para seu lindo testemunho irmão. Já deu tudo certo e nosso Deus é poderoso e fiel. Recebe restauração e cura total em nome de Jesus”, escreveu uma pessoa.

Um outro perfil da rede social lembrou que o momento deve ser de descanso para Régis Danese e que, em breve, ele estará nos palcos de todo o Brasil: “Já deu tudo certo em nome de Jesus!”.

No hospital, Régis Danese pede orações e fala em cirurgia de emergência (Reprodução/Instagram)

Há também quem aproveite o momento vivido pelo famoso cantor de música evangélica para falar de suas experiências: “Passei por um acidente terrível também, tive essas dores horríveis, gente é insuportável fora do normal, meu intestino se rompeu devido a pressão do cinto de segurança, foi feita uma cirurgia de emergências, uma cicatriz enorme na barriga e glória Deus estou viva aqui pra contar vitória, Deus fará o mesmo com você”.

Entre os famosos, Liminha também mandou um recado para o amigo Régis Danese: “Meu querido, Deus está cuidando de você irmão, tudo vai dar certo, fique em paz, se recupere, estaremos orando”.

Cantor gospel Régis Danese canta com a filha Brenda (Reprodução/Instagram)

O acidente de carro em Goiás

O carro do cantor gospel bateu em uma carreta quando ele estava a caminho de um show em Ceres, que fica no estado. O socorro foi chamado e Régis, de 50 anos, foi levado nesta quarta-feira (30) para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), onde tratou dos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do cantor trafegava pela BR-153, em Jaraguá, quando invadiu a pista contrária no final de uma curva. Regis, que dirigia o veículo ao lado do irmão, perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta. O irmão do cantor e o motorista do caminhão não tiveram ferimentos.

