Fabulosos looks de Lady Di estão à venda: saiba o preço

Já está mais do que claro que Lady Di marcou a história com seus fabulosos looks que conquistaram o mundo inteiro, os quais agora estão à venda e que poderíamos ter no nosso guarda-roupa.

De acordo com o relatório de Hola, este leilão trará à vista exibições exclusivas em comemoração ao 26º aniversário da morte da princesa de Gales, que partiu em um trágico acidente de carro em 31 de agosto de 1997.

Os looks de Lady Di que estão à venda, este é o seu preço

Não importa quanto tempo se passou desde então, ainda há muitos seguidores do seu estilo e fãs em geral que querem obter os looks da Lady Di para imitar sua elegância.

Por exemplo, um dos vestidos que estará disponível para quem quiser levar é o vestido de seda vermelho escarlate com fios de ouro com motivo de tartan da marca Bruce Oldfield, que faz um excelente figurino com seu design drapeado.

Ele o usou na estreia do filme Hot Shots, no Teatro Odeon Leicester de Londres em novembro de 1991, mas não será o único no Leilão. Há também o vestido de corpete preto em renda com saia em verde esmeralda e abertura lateral de Catherine Walker, que ela usou em um jantar formal no Royal York Hotel de Toronto do mesmo ano.

O leilão será realizado entre 6 e 8 de setembro em sua sede em Beverly Hills, Califórnia e, por último, está disponível o vestido de decote tomara que caia, obra de Catherine Walker, que a Princesa usou em um evento privado e do qual não existem fotografias dele sendo usado. Estima-se que cada peça custaria cerca de 200 mil euros.