Ex-BBBs Matheus Lisboa e Alan Possamai assumem vínculo. Mas é romance?

Uma imagem pode falar mais do que mil palavras, segundo o ditado popular e uma foto dos ex-BBBs Matheus Lisboa e Alan Possamai pode causar muitos boatos nas redes sociais, como aconteceu recentemente, quando eles foram vistos como um casal por parte de seus seguidores.

Mas, depois de descrever Alan como uma “alma nobre”, Matheus Lisboa, que esteve no BBB 16, veio a público esclarecer que os dois são apenas amigos. Em seu perfil no Instagram, ele disse que a amizade entre os dois é muito forte.

O modelo ainda diz que as mulheres devem aproveitar para conhecer a “natureza romântica” de Alan, que o ex-BBB 16 chamou de rara: “Grato pelo nosso encontro nesse plano, por mais uma viagem juntos, aprendo muito com você, meu irmão. E para aqueles que tem apego a curiosidade: não somos um casal. Meninas, garotas, mulheres, aproveitem pois Alan é um homem (romântico) raro de se encontrar”.

Já Alan, que esteve no BBB 19, respondeu ao amigo e enalteceu a amizade: “Irmão! Felizão por ter essa amizade hoje com você, desde que cruzamos bateu, estamos vivendo e nascemos pra viver! Me desenvolvo e evoluo com você a cada semana!!! Estamos juntos, te amo”.

Vale destacar que os dois se encontraram em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde tiraram muitas fotos.

Régis Danese sofre acidente de carro em Goiás

No hospital, Régis Danese pede orações e fala em cirurgia de emergência (Reprodução/Instagram)

O carro do cantor gospel Régis Danese bateu em uma carreta quando ele estava a caminho de um show em Ceres, que fica no estado. O socorro foi chamado e Régis, de 50 anos, foi levado nesta quarta-feira (30) para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), onde tratou dos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do cantor trafegava pela BR-153, em Jaraguá, quando invadiu a pista contrária no final de uma curva. Regis, que dirigia o veículo ao lado do irmão, perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta. O irmão do cantor e o motorista do caminhão não tiveram ferimentos.

