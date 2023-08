Com um decote profundo e um vestido estiloso, Michelle Obama mostra seu melhor look

Com um decote profundo y um vestido estiloso, Michelle Obama mostra seu melhor look Com um decote profundo y um vestido estiloso, Michelle Obama mostra seu melhor look

Michelle Obama assumiu o desafio de mostrar um look de despedida ao verão de 2023. A família Obama reapareceu aos olhos do público no primeiro dia da nova edição do US Open. O casal não estava apenas visitando o USTA Billie Jean King National Tennis Center da cidade de Nova York, mas também era planejado que Michelle dissesse algumas palavras marcantes.

A ocasião era perfeita, pois estava sendo comemorado o 50º aniversário do pagamento justo entre homens e mulheres competidores daquela importante competição esportiva. Nesse sentido, Michelle Obama exibiu um visual que combinou com o toque casual do evento esportivo, e desde que deixou a Casa Branca, a antiga primeira-dama dos Estados Unidos tem tido mais liberdade ao se vestir.

Michelle Obama escolheu um elegante vestido de jeans, que ela sabe usar de forma fabulosa. Além disso, ela optou por um design com decote de coração e uma estrutura marcada de estilo corset na parte superior sem alças.

A saia midi do vestido é rodada, dando assim uma dimensão chamativa à peça que é assinada por Oscar de la Renta. É um look que tem um preço em torno de 1.750 euros.

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos exibiu um dos seus truques favoritos ao usar um vestido desse tipo, combinando-o com um suéter estilo toureiro de lã azul marinho, mantendo o ar casual. Além das suas pulseiras de contas pretas, o toque final para o look de Michelle Obama foram as suas confortáveis sandálias modelo Glyn da marca francesa Chloé, que estão avaliadas em quase 400 dólares.