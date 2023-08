Cantor Régis Danese está hospitalizado e passa por cirurgia de emergência

O cantor gospel Regis Danese sofreu um grave acidente de carro e foi encaminhado para um hospital, onde foram feitos os primeiros atendimentos médicos. Levado para um outro centro hospitalar em Goiânia, o famoso pediu por orações ao falar sobre uma cirurgia de emergência.

“Cheguei em Goiânia e vou ter que fazer uma cirurgia de urgência. Aconteceu uma perfuração. O médico não sabe se foi no estômago ou no intestino delgado, orem por mim”, começou ele.

No vídeo, postado no feed do Instagram, Régis disse que também quebrou o braço e três costelas, mas agradeceu pelo fato de estar vivo. Segundo o famoso, os médicos chegaram a afirmar que o acidente poderia ter sido fatal, caso o carro fosse menor.

O artista gospel também fez um pedido para os fãs e seguidores: “Orem para que não seja às mãos dos médicos, mas que seja Deus pelas mãos dos médicos. Eu estou a base de morfina, estava com muita dor e por isso estou com dificuldade de falar”.

No fim de seu depoimento, antes de entrar na sala de cirurgia, Régis Danese fez um novo agradecimento: “Eu quero agradecer todos vocês que estão orando pela minha vida, você que tem se preocupado comigo. A equipe médica lá do hospital de Jaraguá, o Corpo de Bombeiros, SAMU, que fizeram os primeiros socorros. Ainda tem uma etapa para cumprir, que é essa cirurgia”.

O acidente de carro em Goiás

O carro do cantor gospel bateu em uma carreta quando ele estava a caminho de um show em Ceres, que fica no estado. O socorro foi chamado e Régis, de 50 anos, foi levado nesta quarta-feira (30) para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), onde tratou dos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do cantor trafegava pela BR-153, em Jaraguá, quando invadiu a pista contrária no final de uma curva. Regis, que dirigia o veículo ao lado do irmão, perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta. O irmão do cantor e motorista do caminhão não tiveram ferimentos.

