Após vazamento de fotos,

Maira Cardi e Thiago Nigro oficializaram sua união ao longo da tarde da última terça-feira, 29 de agosto. Em uma celebração realizada na Fazenda Vila Rica, localizada na cidade de Itatiba, o casal contou com a presença de um grupo seleto de convidados que precisaram cumprir uma série de regras rígidas para comparecer a celebração.

Entre as regras dos noivos, o uso de aparelhos celulares era proibido para evitar a exposição do evento. No entanto, algumas convidadas conseguiram burlar as regras e deixaram escapar registros dos looks e da decoração da festa.

Com o vazamento das imagens e seguindo as orientações de Thiago, que prometeu divulgar a união assim que ela acontecesse, Maira Cardi quebrou o silêncio e compartilhou uma série de registros do casamento.

A publicação, feita por ela em seu Instagram, mostra momentos de emoção dos noivos e detalhes do visual do casal e dos convidados. Além das imagens, um vídeo com momentos da celebração também foi compartilhado por Maíra.

Vestido tradicional e momentos de emoção

Para celebrar a união, Maira Cardi optou por um vestido tradicional branco com gola alta e manga longa. Assim como ela, sua filha Sophia vestiu um modelo similar, apenas com alterações na gola.

Por sua vez, Thiago Nigro se casou usando um terno em tons de azul claro acinzentado, bem diferente dos tons escuros normalmente adotados pelo coach.

Foi só o começo

Ao publicar as imagens do enlace, Maira Cardi revelou detalhes e disse que seus seguidores podem esperar: ano que vem tem a parte 2 do casamento.

“Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e Ele, até que a morte nos separe. Com essa união, somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro”.

“Nossa vida é rodeada de holofotes, manchetes e curiosos, e por isso decidimos fazer algo sem avisar ninguém. Fechamos um hotel por cinco dias, e chamaos apenas família e amigos íntimos para compartilhar esse momento tão especial. Mas ano que vem, tem a parte 2″.

