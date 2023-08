Acabou a incerteza! Dudu Camargo já definiu se o futuro será em A Fazenda

Despedido SBT, Dudu Camargo já definiu o rumo de sua carreira ao assinar com uma nova emissora de televisão. O famoso e polêmico jornalista está de casa nova e se prepara para estrear em breve, mas não estamos falando do reality show A Fazenda 15.

Visto como um dos nomes mais quentes da atual temporada do reality rural, segundo o jornalista Gabriel Perline, do IG, Dudu assinou um novo contrato com a Astral TV, uma emissora pequena, que fala de bem-estar e foi lançada recentemente.

Chamado Alerta News, o programa do ex-jornalista do SBT deve estrear na próxima semana e será exibido diariamente nas noites do canal, a partir das 22h, com reprises às 6h.

Em um comunicado, o famoso disse que a proposta é fazer algo diferente do que existe na emissora de Silvio Santos: “Sempre com o compromisso de informar, de modo ético e levando algo de qualidade às pessoas. Estou feliz com este novo desafio e por estar nesta casa, que está fazendo um movimento interessante. Conto com a companhia de vocês!”.

Para quem gosta e quer acompanhar o trabalho do jornalista, a Astral TV opera nos canais 52.1 em São Paulo e 47.1 em Campinas, além da transmissão ao vivo em seu site e no streaming Soul TV.

Relembre a demissão de Dudu do SBT

Dudu Camargo deixou o SBT depois de uma grande polêmica nos bastidores. Após anos de contrato, o âncora do Primeiro Impacto, desde 2016, foi apontado por defecar no camarim e ter escondido a toalha que usou para se limpar atrás do microondas.

Na época, funcionários do canal encontraram a toalha no camarim e a direção começou uma investigação sobre o ocorrido. O episódio teria sido filmado pelas câmeras de segurança e, então, o apresentador foi demitido depois de uma decisão de Daniela Beyruti, vice-presidente e filha de Silvio Santos.

