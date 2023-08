Val Machiori faz comentário gordofóbico sobre Jojo Todynho e ex-marido defende cantora

Val Machiori teceu comentários gordofóbicos sobre Jojo Todynho. Em vídeo que está viralizando nesta quarta-feira (30), a socialite de 48 anos disse durante um podcast:

“Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido. Meu Deus, coitado! É a mesma coisa que espremer uma laranja. Imagina a Jojo por cima... Não vai. Ela tinha que fazer [a cirurgia bariátrica] mesmo. Está muito pesado. É uma questão de saúde, de tudo... Como é que faz?”, disse Machiori, em meios às risadas das pessoas presentes.

🚨VEJA: Val Marchiori causa polêmica ao falar sobre corpo de Jojo Todynho: “Imagina ela por cima do marido? É a mesma coisa que espremer uma laranja”. pic.twitter.com/eklpyRAsHN — CHOQUEI (@choquei) August 30, 2023

Val segue o podcast atacando a cantora. “Ela fez só uma música também, né?”, questionou.

Ex-marido sai em defesa de cantora

Ex-companheiro de Jojo Todynho, Lucas Souza não gostou do comentário e respondeu a uma publicação no Instagram marcando a empresária. “Seu lugar deveria ser no esgoto”, disse o rapaz. O ex-casal esteve junto entre janeiro e novembro de 2022.

Val Machiori faz comentário gordofóbico sobre Jojo Toddynho e ex-marido defende cantora Imagem: Vogue/reprodução Instagram

Jojo Todynho se derrete pelo irmão de Rodrigo Faro: ‘Muito especial para mim’

Vista como barraqueira por alguns internautas, Jojo Todynho voltou a mostrar que é todo coração. Ao voltar para o trabalho e às redes sociais, a famosa aproveitou, depois da gravação do TVZ (Multishow), e falou sobre Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, contratado da Record TV.

“Eu queria falar de uma pessoa que é muito especial para mim, o Danilo Faro. Ele é uma pessoa ímpar, é um homem de caráter. Quero te desejar coisas maravilhosas, sou muito grata e muito feliz de caminhar ao seu lado”.

Para quem não sabe, Jojo Todynho faz parte do escritório do empresário artístico do irmão de Rodrigo Faro e ambos trabalham juntos há algum tempo: “Você é uma pessoa de luz, que me ajudou muito e que tirou o tampão dos meus olhos para muita coisa”, destacou ela.

