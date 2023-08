Silvero Pereira está totalmente diferente e será o ‘pior serial killer’ do país

Depois do remake de Pantanal, na TV Globo, Silvero Pereira vai viver o Maníaco do Parque, um dos assassinos mais conhecidos do Brasil. Sem contrato fixo com a emissora carioca, ele assinou com o Prime Video e virou protagonista do filme.

Mesmo com estreia prevista apenas para 2024, o ator já aparece totalmente transformado em algumas imagens divulgadas nas redes sociais. Vale destacar que Maníaco do Parque é o nome popular de Francisco de Assis Pereira, que foi condenado por atacar 21 mulheres e assassinar dez delas, além de esconder seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo, no final dos anos 1990.

Além do ex-peão do remake de Pantanal, o filme inédito conta com Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas, Olivia Lopes e o rapper Xamã.

Fãs comentam a caracterização

Ao divulgar as imagens do filme Maníaco do Parque, que estreia apenas em 2024, os seguidores de Silvero Pereira comentaram a foto. Um anônimo, por exemplo, disse que o famoso é um “ator fora da curva” e relatou que ele é “te faz despertar todos sentimentos pelo personagem que interpreta”.

Uma outra pessoa lembrou que o ex-global é um ator gay que está ganhando destaque e conseguindo fugir de personagens caricatos: “Eu amo! É isso, queremos ver monas fazendo todos os papéis! Que orgulho te ver nesse papel Silvero!”, desejando ainda uma carreira longa.

A história do assassino em série

Na legenda, a produtora destacou que o filme conta a história de um homem que “foi condenado como o pior serial killer da história brasileira”. Na foto, ele aparece já na pele de Francisco, que surge com um olhar sombrio.

O Maníaco do Parque aterrorizou a cidade de São Paulo no final dos anos 90 (Reprodução / Twitter)

No filme do Prime Video, a história do assassino e os detalhes de suas atrocidades são revelados por Elena (Giovanna Grigio), repórter iniciante que se envolve nas investigações sobre o Maníaco do Parque, pensando sobretudo em alavancar sua carreira. Enquanto isso, Francisco segue vivendo livre e atacando mulheres.

O filme é dirigido por Maurício Eça, responsável por “O Menino que Matou Meus Pais” e “A Menina que Matou os Pais”, com roteiro de L.G. Bayão, pesquisa da jornalista investigativa Thaís Nunes e produção de Marcelo Braga.

