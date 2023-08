‘Seguimos amigos’, afirma Mel Maia após confirmar o fim do namoro com MC Daniel

Chegou ao fim o namoro de Mel Maia e MC Daniel. O anúncio, feito oficialmente pela atriz em suas redes sociais ao longo da última terça-feira, 29 de agosto, não pegou os fãs do casal de surpresa, já que alguns boatos sobre o rompimento chegaram a circular na internet antes da confirmação.

Conforme publicado pelo Metrópoles, a atriz fez questão de deixar claro que mesmo com o término do relacionamento amoroso, ela e Daniel seguem amigos e buscando pelo bem um do outro.

“Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante”.

“Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele, e ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre”.

Boatos anteciparam o término

Apesar da confirmação ser feita pela atriz apenas no dia 29, boatos de um possível término entre o casal começaram a rodar as redes sociais depois que Mel Maia não compareceu ao aniversário de MC Daniel, celebrado no domingo, 27 de agosto.

Os seguidores mais atentos repararam que nenhuma das fotos da comemoração contava com a presença da atriz, e chegaram a criticar a atitude de Mel por não comparecer a celebração.

Na ocasião, cobranças sobre a ausência da atriz foram feitas nos comentários das fotos postadas por Daniel: “Cadê a Mel?”, comentou uma pessoa ao que outra questionou: “Por que a Mel não está aí?”.

Um terceiro seguidor, atento, notou que a atriz também não publicou felicitações pelo aniversário do funkeiro: “Cadê a Mel? Ela não postou nada de ‘parabéns’ para ele”.

Enquanto a festa rolava, Mel publicou uma série de imagens na academia e em sua própria casa, deixando claro que não estava em ouro local.