Reprise de Mulheres Apaixonadas: As crises de Heloísa são apenas um detalhe?

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Heloísa revela que não quer dividir o amor de Sérgio com ninguém (Reprodução/Globo)

Os conflitos pessoais de Heloísa (Giulia Gam) e Sérgio (Marcello Antony) levantaram assuntos diversos em Mulheres Apaixonadas, como a esterilidade dela, que tem medo de ficar sozinha caso o marido descubra.

Mas, por causa do ciúmes, a irmã de Helena (Christiane Torloni) decide entrar para o Grupo MADA (Mulheres que Amam Demais Anônimas) e ao comentar sobre sua relação amorosa ela afirma que o fato de não poder ser mãe pode acabar com o seu casamento: “Estou com muito medo porque ele quer muito ter um filho, e eu não posso dar isso a ele”, começa ela.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Heloísa participa do grupo Mulheres que Amam Demais Anônimas (Reprodução/Globo)

Em seguida, a personagem criada por Manoel Carlos diz que Sérgio não sabe desta informação, mas que ele desconfia: “Acha que sou estéril. Mas a verdade é muito mais grave do que isso. Eu me fiz estéril de propósito, por egoísmo, para nunca poder ter um filho”, conta ela.

Obcecada pelo seu relacionamento, Heloísa segue tentando explicar a situação e diz que tem receio em contar a verdade: “Não quero dividir ele com ninguém. Tenho medo de dividir o amor que ele tem por mim com outra pessoa, mesmo que seja uma criança nossa”.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Sérgio volta da Europa e enfrenta fúria de Heloisa (Reprodução/Globo)

A forte fala da personagem na reprise de Mulheres Apaixonadas vai deixar todo mundo assustado e transforma a irmã de Helena em uma pessoa indesejável: “Se ele souber não vai perdoar. Pior, ele pode até sentir nojo de mim. Por isso não quero que ele saiba”.

Mas, o forte desabafo é um pedido de ajuda urgente que Heloísa faz ao grupo de ajuda. Na cena, que vai ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, ela assume que precisa ter coragem para contar a verdade para o marido, que já está querendo a separação. Afinal, ela sabe que esta pode ser sua última oportunidade de retomar o casamento e a confiança de Sérgio.

