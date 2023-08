Não está fácil! A revelação que os fãs de Luciana Gimenez não gostariam de ouvir

Após sete meses do acidente que sofreu enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, Luciana Gimenez voltou a falar sobre o seu estado de saúde e deu uma notícia que os fãs não queriam ouvir: ela terá que passar por uma nova cirurgia.

Ainda no processo de recuperação, a apresentadora da RedeTV! não está livre do hospital e precisa passar por uma nova operação na perna: “Eu tenho que tirar o parafuso da haste. Mas está tudo certo”, garantiu a famosa.

Mas, Luciana também acalmou os admiradores de seu trabalho e garantiu que a recuperação está cada vez maior: “Eu estou super bem! Estou conseguindo andar de salto, não por muito tempo, mas eu vou rápido e volto rápido. Eu tô curtindo demais”, afirmou a apresentadora.

Relembre o acidente da famosa nos EUA

Em janeiro deste ano, a apresentadora do Superpop (RedeTV!) sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen com seus filhos, Lucas e Lorenzo, durante as férias. Mas, a queda acabou levando a celebridade para o hospital.

Pelo Instagram, Luciana contou detalhes e disse aos seus seguidores que estava em alta velocidade em uma pista íngreme e, ao tentar parar, se machucou. Em outro momento, uma nota oficial afirmou que ela fraturou quatro lugares diferentes na perna.

Luciana Gimenez sofre acidente em Aspen e passa por cirurgia (Reprodução/Instagram)

A nota informou aos fãs que Gimenez precisou passar por uma cirurgia de emergência nos Estados Unidos: “Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas”.

Luciana também foi internada em um hospital de SP

Em maio de 2023, depois do acidente em Aspen (EUA), a famosa foi internada no Hospital Sírio-Libanês, que fica em São Paulo. Na época, a equipe de Luciana contou detalhes para os seguidores.

O verdadeiro motivo para a internação teve relação com um trabalho feito por Luciana, que estava em uma sessão de fotos e “começou a sentir muitas dores na parte inferior das costas”.

Luciana Gimenez vai parar no hospital em SP e isso é o que se sabe até agora Reprodução - Instagram - Luciana Gimenez

