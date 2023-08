Meghan Markle: o vestido acusado de ‘mau gosto’ que sua mãe usou em uma foto com as Kardashian

Meghan Markle e as Kardashian A mãe de Meghan posou com as Kardashian e foi muito criticada por seu look (Chris Jackson / @kimkardashian/Getty Images / Instagram)

Meghan Markle tornou-se o foco dos paparazzi nas últimas semanas devido ao suposto divórcio ou crise com o príncipe Harry.

No entanto, neste fim de semana quem roubou a atenção foi sua mãe, Doria Ragland, que compareceu a um famoso evento sozinha, sem Megan.

A mãe da atriz participou a um baile de gala beneficente cheio de famosos em Los Angeles neste fim de semana, mas foi duramente criticada por seu visual.

O vestido da mãe de Meghan Markle que foi criticado durante um baile de gala beneficente ao lado das Kardashian

A mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, compareceu à quinta edição do evento This is about Humanity, que aconteceu em Los Angeles neste domingo e contou com celebridades como Kim Kardashian, Kris Jenner e Eva Longoria.

No entanto, foi criticada pelo visual que usou e até mesmo dizem que "não combinava" com as celebridades que compareceram ao evento.

A mãe de Meghan e instrutora de yoga usou um vestido curto, largo e de mangas compridas com estampado paisley rosa e laranja, que combinou com saltos laranja e simples joias douradas.

“Definição de que o dinheiro não faz a classe”, “que vestido horrível o da mãe de Meghan”, “espero que ela peça conselhos de moda a Kris ou a Kim, porque está terrível com esse look”, “OMG, que look tão feio e destona completamente do ambiente”, “Meghan deve dar aulas de moda à sua mãe”, “se fosse a minha mãe, eu não deixaria ela sair assim, que falta de glamour”, e “a mais mal vestida do evento, sem dúvida”, foram algumas das críticas que a mãe de Meghan recebeu.

Doria parecia linda, mas começaram a compará-la com os looks de Kim Kardashian e Kris Jenner, com quem ela posou muito feliz e emocionada. Na verdade, em uma foto, vê-se Kim animadamente tirando uma foto de sua mãe com Doria, o que significa que, apesar das críticas, a mãe de Meghan foi toda uma sensação no evento.