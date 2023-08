“Maracujá de gaveta!” Jojo Todynho dispara contra ataque gordofóbico de Val Marchiori

Jojo Todynho resolveu dar as caras em sua rede social e responder à altura após ser alvo de declarações gordofóbicas da socialite Val Marchiori nesta quarta-feira em uma entrevista a um podcast, onde fez comentários da cirurgia bariátrica feita pela cantora. “Eu quero que se f*da”, disparou.

Marchiori, que coleciona polêmicas desde que participou do reality ‘Mulheres Ricas’, da Band, falou do peso de Jojo e da vida sexual da cantora. “Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus! Coitado! É a mesma coisa que espremer uma laranja assim Imagina a Jojo por cima? Não vai”, disse a socialite, entre risadas e deboches.

Jojo acordou cedo e foi à carga: “Bom dia! Acordei! Meu bom dia hoje vai para você, Val, que se incomoda comigo até hoje e não aceita o fato de eu ter sido muda do Baile da Vogue. Nem de ter posado para a Vogue. E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque é bom para ser chupada. Agora, maracujá de gaveta, hein!? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco de maracujá”, disse.

A funkeira disse ainda que as pessoas têm prazer em cutucá-la porque o seu brilho as incomoda. “Mas não tem problema, não. Porque depois de hoje, você me deu o que eu queria de você há tantos anos. A oportunidade de mostrar como é que se faz um suco de laranja. Uma coisa que eu dou graças a Deus. Não preciso falar de ninguém. Não preciso sair da minha casa para ir para podcast. Eu ganho sentado em casa, né? Graças a Deus. Para ficar falando de ninguém, sabe por quê? Eu quero que se f*da. Eu me preocupo com a minha vida, comigo. Eu não estou nem aí. Mas as pessoas, elas têm prazer de me cutucar. Sabe por quê? Porque o meu brilho incomoda. Entendeu? Eu não falo do seu ninguém. Estou na minha paz”, disse.