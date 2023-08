‘Mais gostosa’: Deolane Bezerra responde o motivo de esconder Lipo HD dos fãs

“Está tudo bem, eu vou ficar mais gostosa”, disse Deolane Bezerra ao sair de uma cirurgia de lipo HD. Ainda sobre os efeitos da anestesia, a ex-participante do reality show A Fazenda 14 recebeu a visita de familiares e amigos próximos.

Como aconteceu com Jojo Todynho, que fez uma cirurgia bariátrica, a advogada famosa resolveu fazer o procedimento cirúrgico em segredo: “Estou sobre o efeito da anestesia ainda. Já terminou e eu só tomei a decisão de falar depois porque do mesmo jeito que há pessoas que torcem, há quem não torce. Então, vai saber”.

Em seus stories, postados antes e depois da operação, a advogada também disse que “tomou coragem” para passar pela cirurgia plástica. Segundo ela, a coragem se deve pelo fato de não se sentir muito bem: “Eu não posso ver sangue, agulha e nem nada que a minha pressão cai. A minha chegou a nove por seis e agora está treze por tantos, como dizem os meninos”.

O pré-operatório da Doutora Deolane Bezerra

Segundo a participante mais polêmica de A Fazenda 14 ela foi ao hospital fazer a Lipo HD para tirar um “piriquito”. Antes mesmo da cirurgia, a famosa relatou que iria ficar gostosa e que lançou o seu lema: “Me esquece. Se já era difícil esse periquito aqui, agora… (risos)”.

Ainda nos vídeos curtos, ela mostrou parte do hospital onde fez a cirurgia. Deolane Bezerra também parabenizou a equipe médica e recebeu os seus familiares e amigos.

O que é e como funciona a Lipo HD?

A lipo HD foi criada em 2012 e nada mais é do que uma técnica para aspirar gordura em determinada região do corpo, garantindo uma definição ainda mais detalhada do contorno dos músculos. Vale destacar que o resultado também depende do biotipo, da alimentação e da prática de exercícios físicos.

Com o uso de anestesia local, peridural ou geral, a cirurgia plástica consiste na realização de pequenas incisões na região operada, por onde será inserida uma cânula especial que fará a aspiração da gordura. O procedimento também evita maiores danos aos nervos e vasos sanguíneos. Para saber mais, consulte um médico!

