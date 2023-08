Em recuperação, Sidney Sampaio reflete sobre deixar o filho fora das polêmicas

Caiu do quinto andar: Família de Sidney Sampaio afastou o filho do ator dos boatos (Reprodução/Instagram)

Depois da queda de uma janela do quinto andar de um hotel, o ator Sidney Sampaio revelou como sua família lidou com os boatos e também blindou Leonardo, de 12 anos, que é filho do famoso.

Em um momento de desabafo, o ex-galã da TV Globo os boatos sempre fizeram parte de sua carreira, que já completou 20 anos, com isso a única preocupação foi deixar o filho, fruto de seu relacionamento com Juliana Gama, fora dos holofotes e das histórias polêmicas.

“Minha família blindou meu filho, pois nem todos medem as consequências do que falam, ou publicam”, afirmou Sidney Sampaio sobre as diversas informações que surgiram na mídia e nas redes sociais durante as últimas semanas.

Mesmo com todas as especulações, o famoso disse que não ficou abalado, afinal, é algo comum: “Tenho mais de 20 anos de carreira, e estou acostumado com especulações. O que me fortalece é que as pessoas me conhecem, sabem a minha conduta profissional e quem eu sou”.

A mistura feita por Sidney Sampaio

Em um determinado momento, o famoso não fugiu da responsabilidade. Em recuperação da queda, ele chegou a dizer que teve um dia normal de trabalho, mas acabou bebendo uma dose de vodca e depois usou um remédio para dormir, que era de sua irmã.

“O dia terminou com o desfecho que todos já sabem, de tomar uma medicação sem orientação médica. Não tenho dúvidas que fui presenteado com um milagre. Sempre tive muita fé em Deus, mas agora ela está ainda mais fortalecida”, contou Sidney, em entrevista à Quem.

Vale destacar que o ator estava prestes a voltar ao teatro. Mas, a peça foi adiada, já que ele segue em recuperação e terá que passar por duas semanas de fisioterapia.

Sobre o futuro, Sidney Sampaio prefere não cravar nada, já que também segue na faculdade de medicina. “Estudo no Rio de Janeiro. Agora no início [do curso] consigo conciliar, mas no futuro terei que fazer uma escolha”.

