Difícil de engolir: Programa de Patrícia Poeta voltou a sofrer críticas pesadas

Com Patrícia Poeta, fãs do Encontro afirmam que "na época" de Fátima Bernardes "era mais leve" (Reprodução/Globo)

Chacina na Bahia e mortes de jovens pelo Brasil foram os assuntos mais fortes levados por Patrícia Poeta no Encontro desta quarta-feira (30) deixando a tal “leveza” de lado e causou muito incômodo aos telespectadores, que lembraram como era o programa no passado.

“Tentamos não falar sobre isso, mas é a realidade do nosso país e não tem como”, disse a apresentadora do matinal da TV Globo, enquanto conversava com o jornalista César Tralli, que apareceu para falar sobre a morte de uma jovem na Rocinha, zona Sul do Rio de Janeiro.

No Twitter, quem acompanhou o Encontro ao vivo resolveu colocar a boca no trombone e não poupou críticas ao matinal: “Só assuntos leves…daqui a pouco vão fazer teste de DNA igual ao ratinho”, disse uma pessoa.

Para deixar o clima mais leve, Patrícia Poeta fala de casamento no Encontro (Reprodução/Globo)

Um outro questionou se a ideia era mesmo fazer do programa de Patrícia Poeta uma atração policial e lembrou que às 9h30 da manhã “ninguém merece essas notícias”. Já um terceiro questionou quando o Encontro passou do entretenimento para um programa sobre violência.

Mas, nem tudo foi reclamação. Na manhã desta quarta-feira (30), Patrícia Poeta também recebeu o apoio de alguns internautas que resolveram comentar sobre a chacina na Bahia: “Essa chacina ser por ciúmes é a coisa mais estranha que já ouvi. Execução típica do tráfico de drogas, o bebê que ficou vivo e devolvido ao pai. Uma resolução muito rápida né?”.

Fátima Bernardes ganha um novo Encontro no GNT (Reprodução/Globo)

Fátima Bernardes voltou ao Encontro?

Pelo menos nas redes sociais, o nome de Fátima Bernardes voltou a ser falado. Com a volta das notícias sobre violência pelo Brasil, muitos anônimos lembraram dos primeiros anos do programa e falaram que “na época da Fátima era bem melhor”.

Um outro fã do Encontro disse que quando ele era apresentado pela atual apresentadora do The Voice Brasil “era mais alegre” e que “agora com a Patrícia só se fala em tragédia”. O anônimo disse ainda que a Globo precisa tirar a atração do ar.

