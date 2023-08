Como está a saúde do Faustão após o transplante de coração?

O apresentador Fausto Silva se submeteu a uma cirurgia de emergência do coração há três dias e deve levar ainda um bom tempo para que ele se recupere totalmente, mas segundo os médicos do Hospital israelita Albert Einstein, de São Paulo, ele está respondendo bem ao pós-operatório.

“Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando”, disse o cardiologista Fernando Bacal.

Os médicos esclareceram que a primeira semana após o transplante é muito delicada, pois o corpo ainda está se adaptando ao novo coração e existe chances de rejeição, por isso precisa ser monitorado com cuidado pela equipe de especialistas.

Faustão continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas foi extubado nesta terça-feira e já respira sem a ajuda de aparelhos.

A cirurgia de transplante foi feita no domingo devido ao agravamento de seu quadro de insuficiência cardíaca. Faustão estava em diálise e precisava de medicamentos para ajudar o coração a bombear o sangue, por isso foi colocado na lista de transplantes prioritários.

No domingo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo entrou em contato com os médicos do Albert Einstein para informar que havia um coração disponível e compatível com o perfil do apresentador, que foi operado no mesmo dia, em cirurgia que durou 2h30.