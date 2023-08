Casamento secreto de Maíra Cardi e Thiago Nigro aconteceu nesta semana; saiba detalhes

Após precisarem adiar a celebração de seu casamento para 2024, Maíra Cardi e Thiago Nigro recentemente anunciaram que uma outra celebração, mais intimista, estaria prestes a acontecer.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o enlace tão aguardado aconteceu na noite desta terça-feira, dia 29 de agosto, e contou com uma regra para todos os convidados: nada de celulares e fotos.

Conforme o Estadão, o enlace, em clima intimista, aconteceu na Fazenda Vila Rica, em Itatiba, interior de São Paulo, e contou com a presença de 80 convidados, todos anônimos exceto a mulher do sertanejo Sorocaba, Biah Rodriguez

O local conta com um casarão colonial restaurado que é utilizado para cerimônias de casamento. Ao redor, existe um bosque e jardins com plantas nativas da flora brasileira.

‘Casamento muito em breve’

A proximidade do enlace foi confirmada por Thiago Nigro em recentes entrevistas à imprensa. Na ocasião em que falou com o Estadão, o coach afirmou que apesar de ter que adiar a grande comemoração para 2024, os dois repensaram a decisão e decidiram fazer um primeiro casamento mais intimista e reservado, longe dos holofotes.

“Decidimos fazer um casamento em off, sem ninguém saber a data, e vamos avisar depois que acontecer, mas vai ser em breve, muito em breve mesmo”, declarou o coach.

Ele ainda justificou a decisão e afirmou que a escolha do casal teve uma motivação “espiritual”, já que ambos sentiram que existia muita pressão e comentários em torno do enlace.

“Como a gente sentiu, de alguma forma, talvez até espiritual, que tinha muito barulho em cima disso, decidimos casar em off, com a família, perante Deus”.

No entanto, a escolha não tirou o casamento extravagante e luxuoso da cabeça, e dos planos, dos noivos. Thiago afirmou que os 5 dias de festa devem acontecer no próximo ano.

“Mais pra frente, no ano que vem, a gente vai fazer o nosso casamento grande, do barulho mesmo, com festa e tudo mais, mas para nós o mais importante é o casamento perante Deus”, finalizou o noivo.