Caminhão de mudança é flagrado retirando pertences de Bella Campos da casa de MC Cabelinho

Acabou! Parece que não tem mais volta para o relacionamento de Bella Campos e MC Cabelinho. Vizinhos do funkeiro relataram que um caminhão de mudanças passou pela mansão onde o casal morava e retirou completamente os pertences de Bella do local.

Segundo informações publicadas pela CARAS, a remoção dos pertences de Bella aconteceu ao longo da tarde da última terça-feira, dia 29 de agosto.

Relatos compartilhados pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles indicaram que a atriz enviou um caminhão para retirar todos os seus pertences que estavam na casa em que ela dividia com Cabelinho.

Com isso, ela se mostrou decidida em seguir com o término do relacionamento apenas alguns dias depois de tatuar o nome do companheiro como forma de celebrar a união, que durava oito meses.

Término confirmado

A separação de Bella Campos e MC Cabelinho foi confirmada pela atriz que publicou um comunicado em suas redes sociais. Segundo ela, fatores que já eram de conhecimento do público influenciaram em sua decisão.

“Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde quero focar minha energia e atenção”.

Por sua vez, Cabelinho também se pronunciou sobre o ocorrido:

“Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco para ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado a nossa vida dessa forma”.

O relacionamento de Bella e Cabelinho chegou ao fim após boatos de uma traição. Cabelinho teria saído com Duda Mehdef após uma apresentação realizada em Belo Horizonte no último final de semana.