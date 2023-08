Após festa de aniversário, Tatá Werneck testa positivo para covid e é afastada de ‘Terra e Paixão’; veja como fica o futuro da novela

Tatá Werneck testou positivo para Covid-19 na última terça-feira (29) e irá desfalcar o elenco de ‘Terra e Paixão’.

Segundo o site ‘O Globo’m, a atriz, que interpreta Anely na novela da Globo do período das 21h, realizou o teste após sintomas.

De acordo com a matéria, as gravações irão sofrer alterações até o próximo sábado (2).

Tatá manteve isolamento

Durante o período de quarentena em virtude do surto da doença, Werneck era uma das pessoas que defendiam o isolamento. Na época apresentadora do ‘Lady Night’, ela disse que chegou a romper com amizades.

“Na pandemia, o comportamento diz muito sobre a pessoa, o quanto a pessoa é empática pela dor do outro, o quanto ela é egoísta”, disse a atriz na época, que chegou a perder o amigo Paulo Gustavo devido a complicações da doença.

LEIA TAMBÉM: ‘Seguimos amigos’, afirma Mel Maia após confirmar o fim do namoro com MC Daniel

Após festão para comemorar seus 40 anos, Tatá Werneck não se cala diante de críticas

A atriz e apresentadora Tatá Werneck não ficou quieta após receber uma série de críticas de internautas a respeito de sua festa de aniversário.

Tatá, que comemorou a chegada dos 40 anos com uma grande festa em sua mansão, foi criticada por sua postura durante o evento e pela roupa escolhida para celebrar o novo ano de vida.

Conforme publicado pela Gente, os comentários foram feitos na publicação em que Tatá compartilhou alguns dos detalhes da festa, incluindo o look escolhido para o grande dia: um vestido azul repleto de recortes.

Nos registros, é possível ver Tatá utilizando um vestido estilo tubinho, na cor azul, com diversos recortes. Ela aproveita as apresentações de Sandy e do grupo É o Tchan, ao lado da filha, Clara Maria.

Pouco tempo após publicar os registros, o perfil de Tatá foi inundado por críticas de internautas que não concordaram com o modelito escolhido por ela para celebrar o aniversário.

Outros comentaram sobre a postura da atriz ao longo da festa.

“Tatá dançando parece uma velha”, comentou um internauta que não passou desapercebido: “Você mesmo parada parece. Tem que arranjar uma festa pra você ir senhora. Tá muito sem ter o que fazer”, respondeu a celebridade.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Afinal, quem hospedou André Gonçalves depois do término com Dani Winits?

⋅ ‘Mais gostosa’: Deolane Bezerra responde o motivo de esconder Lipo HD dos fãs

⋅ Por que o príncipe William e Kate Middleton nunca ficam de mãos dadas em público?