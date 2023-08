Afinal, quem hospedou André Gonçalves depois do término com Dani Winits?

Danielle Winits anuncia fim de casamento com André Gonçalves e fãs comemoraram: “Fez bem!” Imagem: reprodução Instagram (@lawinits)

André Gonçalves e Danielle Winits não estão mais casados e também não moram na mesma casa. Com o fim do romance, o ator deixou a mansão que vivia em Joá, bairro nobre do Rio de Janeiro, e está hospedado na casa de um amigo.

Segundo o Extra, o ex-participante do reality show Casa dos Artistas (SBT) foi morar de favor no apartamento de Freddy Ribeiro, que também estaria prestando apoio emocional ao ex-Globo. O amigo de André Gonçalves também faz parte do meio artístico. Ele é ator, diretor, autor teatral e coreógrafo, formado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, onde nasceu.

No cinema, Freddy esteve em diferentes produções, como Cleópatra (2005), Garrincha - Estrela Solitária (2002), Zoando na TV (1999) e Sob O Signo Do Kaos (1998), entre outros. Já na televisão, o ator estreou em 1983, em Balança Mas Não Cai, passando por Malhação (1998), Uga Uga (1999), Brava Gente (2000) e Sítio do Picapau Amarelo (2004-2005), onde interpretou o personagem Delegado Perilúcio.

Ainda de acordo com o jornal Extra, André e Freddy foram vistos se divertindo no Rio de Janeiro. Os atores teriam ido em um samba na Lapa e em um show no Circo Voador, ambos no Rio de Janeiro. Além disso, o ex-global já parou de seguir Dani Winits nas redes sociais.

A separação dos famosos pelas redes sociais

Após quase sete anos juntos, Danielle Winits e André Gonçalves anunciaram que terminaram o casamento. Em uma nota, publicada nas redes sociais, os famosos afirmam que o tempo juntos foi baseado no amor.

Danielle winits e André Gonçalves terminam casamento (Reprodução/Instagram)

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo”, diz a nota, publicada no Instagram.

Juntos desde 2016, o casal não comentava muito sobre o relacionamento, mas afirmaram que o anúncio sobre o fim da relação é para deixar o momento transparente para os amigos, fãs e a imprensa: “”Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos”.

