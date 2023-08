Zé Felipe conta quantos filhos ainda quer ter com Virginia Fonseca: ‘vamos montar um coral’

Zé Felipe, de 25 anos, e Virginia, de 24, estão juntos desde 2020 e formam um dos casais mais queridos da internet. Com apenas três anos de relacionamento, eles já têm duas filhas, a Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 9 meses. E uma possível terceira gravidez da influenciadora está sempre entre os assuntos mais comentados de seus fãs.

Em recente conversa com a GQ Brasil, o cantor sertanejo afirmou que a paternidade sempre esteve nos seus planos e que, se depender dele, a quantidade de filhos dará para formar um coral. “A gente quer ter mais três filhos. Estamos construindo uma casa grande, e casa boa é casa barulhenta, não com eco. Vamos fazer montar um coral”, brincou o filho do Leonardo.

Vale lembrar que a influenciadora engravidou da primeira filha do casal, Maria Alice, após apenas dois meses de namoro. “Eu sempre quis ser pai novo, acho que a disposição é outra. Você tem gás e o tempo vai passando… Depois que conheci a Virginia, tive certeza”, declarou Zé.

Apesar da animação, recentemente, Virginia respondeu a uma caixinha de perguntas em um vídeo em seu canal do YouTube dizendo que, por enquanto, vai adiar a vinda do seu terceiro filho ou filha, por causa de uma condição de saúde.

“Então, Márcia, eu tava com planos pra engravidar por agora, tava até comentando com várias pessoas, só que eu acabei deixando um pouco de lado, porque, com as minhas crises de dor de cabeça voltaram. Vocês viram que eu tive até que ir ao hospital esses dias. Eu tava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar”.

Ela continuou explicando que teve que parar com o tratamento, já que inicialmente estava fazendo um para enxaqueca, mas ela descobriu que o que tinha não era apenas enxaqueca. “Na realidade, eu tenho dor de cabeça tensional. Então eu comecei um outra tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar”, contou.