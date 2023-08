“The Voice Brasil” se prepara para última temporada

Fátima Bernardes no palco do "The Voice Brasil" (João Cotta/Globo)

Já está decidido pela direção da Rede Globo que a 12ª edição será a última do “The Voice Brasil” na emissora, que adiantou que não pretende mais renovar contrato para exibição do realit, segundo informações do gshow.

O ‘The Voice Brasil estreou na Globo em setembro de 2012 e ganhou novas versões, como o ‘The Voice Kids’, com a participação de crianças e adolescentes e ‘The Voice+’, para representantes da terceira idade.

O motivo para o cancelamento de futuras temporadas, segundo o portal “Notícias da TV” foi o fiasco financeiro da última edição, que foi ao ar em novembro de 2022. A audiência em queda ano após ano também soou o alarme vermelho na emissora, deixando claro que o formato estava com os dias contados. No ano passado, sob o comando de Fátima Bernardes, o programa não passou de 15 pontos de audiência na Grande São Paulo, considerado o pior desempenho desde 2013.

LEIA TAMBÉM: Demissões na Globo: Gloria Pires se despede da emissora após 54 anos

Mas sem dúvida o que mais pesou na decisão da direção da Globo foi a dificuldade de vender as antes disputadas cotas de patrocínio do programam, que acabou tornando-se mais um problema para o complexo e custoso núcleo que mantém no ar o formato.

A última edição do programa, ainda sob comando de Fátima Bernardes, tem previsão de estreia para novembro e promete trazer novidades e convidados especiais para homenagear os momentos mais marcantes das 11 temporadas anteriores.

A Franquia ‘The Voice’ foi criada na Holanda em 2010, e desde sua estreia se espalhou pelo mundo, entre eles Estados Unidos, França, Brasil e Austrália.