Tênis Adidas de Freddie Mercury será leiloado e já foi oferecido 12 mil dólares por ele

No próximo 5 de setembro, Freddie Mercury teria completado 77 anos de idade. Falecido em 1991, seu legado no mundo da música é imortal, e tudo o que tocou se tornou lenda. Inclusive um par de tênis Adidas, que está sendo leiloado.

A Casa Sotheby’s, como parte do evento Freddie Mercury: A World of His Own, colocou à venda um par de tênis Adidas de cano alto, branco com listras pretas, que o cantor usou nos anos 80.

De acordo com a Sotheby’s, eles foram usados desde a turnê The Works, de 1984. Desde então, eles foram usados em performances históricas no Rio de Janeiro e no inesquecível Live Aid, todas em 1985.

Freddie Mercury no Live Aid Usando o tênis Adidas

O tênis Adidas também foi usado por Freddie Mercury na turnê Magic e na última apresentação ao vivo com o Queen, no Knebworth Park, em 1986.

A casa de leilão cita Mary Austin, o grande amor de Freddie Mercury, dizendo que o cantor só usava este estilo de tênis de cano alto Adidas para apresentações, nunca para roupa casual. Foi guardado juntamente com os seus outros trajes cênicos.

Freddie adorava a liberdade de movimento e a comodidade que este tênis lhe proporcionava durante as performances, segundo a Sotheby’s na sua descrição.

Este é o tênis de cano alto de Freddie Mercury que está sendo leiloado

Tênis Adidas de Freddie Mercury Sotheby's

Como se pode ver nas imagens mostradas pela casa de leilões, este é o tênis Adidas cano alto branco, com listas pretas, biqueiras desgastadas de cor branca opaca e cadarços brancos.

O logotipo clássico da Adidas está nas línguas, branco com fundo preto.

"Em geral, as partes de camurça boas estão sujas", descreve a Sotheby's, "e os logotipos em ambas as línguas estão parcialmente manchados".

Tênis Adidas de Freddie Mercury Sotheby's

“As listras pretas do tênis esquerdo parecem ligeiramente gastos na parte interna do pé, a parte superior de ambos os pés estão ligeiramente sujas e as solas também um pouco sujas”, encerra a casa de leilão.

A estimativa solicitada pela Sotheby’s para o tênis Adidas cano alto de Freddie Mercury está entre US$ 3.773 - 6.288, embora já existam ofertas que se aproximam aos 12 mil dólares. O leilão ao vivo começa em 7 de setembro, mas já é possível fazer lances na página da Sotheby’s.