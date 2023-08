Sabrina Sato se atrapalha em pergunta para Ana Maria e arranca risadas da apresentadora

Ana Maria Braga recebeu nesta terça-feira, 29 de agosto, no Mais Você, a apresentadora e atriz Sabrina Sato e caiu na risada durante todo o matinal com a atriz.

Para começar, Ana Maria lembrou sobre o look usado por Sabrina, da última vez que participou do programa, quando apareceu com um baby doll bem provocante, comparando com o look de hoje: “Pisou num coelho preto, e o coelho se espatifou e ficou sobrando para tudo quanto é lado. Amei!”, brincou Ana Maria, sobre a rasteirinha da atriz.

Sabrina Sato venceu muito, né? Tá em alta na Globo, tem seu programa no GNT, e é convidada pra vários programas. Lenda ❤️#MaisVocê #SobreNósDois @SabrinaSato pic.twitter.com/FTMaovqGuc — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 29, 2023

Em um papo sobre relacionamentos, as duas comentaram que para namorar com alguém com a carga de trabalho, tem que ser alguém muito especial. “Com o tanto que a gente trabalha é dificil um homem aguentar”, iniciou Sabrina.

“Mas aí é que tá, tem que ser um homem especial. Senão não aguenta, espana. Mas a gente também tem que dar uma ajudinha”, acrescentou Ana Maria, que logo quis saber sobre a fase solteira de Sato.

“Eu tô curtindo esse momento meu sozinha. Vijando com minha mãe, a Zoe e meus amigos. Eu to aberta, mas devagar. Foram 7 anos de casamento. A gente se respeita, se ajuda, estamos juntos todos os dias cuidando da Zoe”, comentou a japa ao falar sobre seu ex e pai de sua filha. “Agora preciso voltar a viver, né. A abrir”, disse, gargalhando.

Quando Sabrina começou a falar sobre o programa que apresenta ao lado do humorista Marcel Adnet, Ana Maria Braga passou o momento em que Deborah Secco convida Sabrina Sato para ir até sua casa, após ela dizer que está solteiríssima e Sabrina comentou: “eu AINDA não fui”.

Ainda falando do ‘Sobre Nós Dois’, Sabrina deu um exemplo de como inicia os papos íntimos com os casais. ““Você prefere um beijo bom com um papo ruim, ou um papo ruim com um beijo bom?”, ao que Ana Maria prontamente responde, gargalhando: “Você falou a mesma coisa, não é?”.

"Você prefere um beijo bom com um papo ruim, ou um papo ruim com um beijo bom?"



A @SabrinaSato é única! 😂❤️#MaisVocê pic.twitter.com/MyasLPsaPH — globoplay (@globoplay) August 29, 2023

Além dos momentos cômicos da manhã, Sato recebeu elogios de sua mãe, sua irmã e de seu ex-namorado, com quem também estrelará um programa na GloboPlay, o João Vicente, que rasgou elogios sobre a apresentadora:

“Essa gigantesca existência chamada sabrina sato. Esse evento chamado sabrina Sato. Ela é minha família, Uma pessoa que eu admiro com todas as minhas forlças, pelo que ela é, pelo que ela acredita. O bordão que ela tem ‘é verdade’; é porque ela é de verdade mesmo”, se declarou João Vicente, finalizando que é “fã incondicional” dela.

