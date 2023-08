Reprise de Mulheres Apaixonadas: Dóris vai aprender a lidar com os idosos?

A jovem Dóris (Regiane Alves) é uma das personagens mais polêmicas da novela Mulheres Apaixonadas, principalmente quando o assunto é o cuidado com os seus avós, que ao longo da trama de Manoel Carlos sofrem com abusos e frases que chegam a deixar qualquer pessoa chocada.

Mas, na reta final da trama reprisada no Vale a Pena Ver de Novo (Globo), a filha de Carlão (Marcos Caruso) vai aprender uma lição que acaba com a sua rebeldia. Depois de muitas atitudes questionáveis, ela reflete sobre os seus erros ao encontrar uma desconhecida.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Dóris vira uma neta mais amável (Reprodução/Globo)

Na cena de Mulheres Apaixonadas, Dóris está perto de um casal de idosos, que está conversando em um banco da praça, e a senhora começa a ter problemas para respirar. Neste momento, a idosa segura nas mãos da filha de Carlão, que oferece ajuda, e começa a melhorar.

Depois disso, a senhora menciona sua insegurança devido à dificuldade de respiração e dá um conselho para ela. Na cena emocionante, a mulher diz que a mão de Dóris, que estava ferida devido à surra que levou do pai, nunca mais será a mesma e que ao longo da vida ela vai envelhecer, assim como a dela.

Mulheres Apaixonadas: Doris (Regiane Alves) leva uma surra de cinto de seu pai, Carlío (Marcos Caruso) (Gianne Carvalho/Globo)

Tais palavras mexem com Dóris, que começa a virar uma pessoa mais cuidadosa com os idosos. Ainda sobre a senhora que encontrou no banco, a ex-vilã também ajuda ela a atravessar a rua e a colocar no táxi ao lado de seu marido: “Deus te abençoe, minha filha”, fala a idosa, após o gesto de carinho.

A partir daí, a filha de Carlão vira uma nova mulher e fica muito mais doce com os seus avós. Depois disso, o momento de virada acontece em casa, mostrando que a jovem está começando a aprender lições valiosas sobre a importância de ser uma pessoa melhor.

