Relacionamento de Bella Campos e MC Cabelinho chega ao fim em meio a rumores de traição

Foi por meio de uma publicação em seus stories do Instagram que a atriz Bella Campos anunciou publicamente o fim de seu relacionamento com o cantor MC Cabelinho. A confirmação do término vem após rumores de uma suposta traição do MC tomarem as redes sociais.

Bella decidiu colocar um ponto final no relacionamento de oito meses e fez questão de afirmar que sua decisão foi baseada nos rumores de traição e na postura do ex-companheiro em relação a eles.

“Estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar”, começa a atriz em sua publicação.

“Como não tivemos mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios”.

A atriz Bella Campos se pronunciou em suas redes sociais. (Reprodução / Instagram)

Resposta durante um show

Após pedidos por um pronunciamento, MC Cabelinho afirmou que não está disposto a comentar “fofocas sobre sua vida pessoal”, e declarou achar “uma pena” que boatos como este afetem sua vida.

“É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado a nossa vida dessa forma”, comentou o cantor.

Os boatos começaram a surgir depois de uma apresentação do MC em Belo Horizonte. Na ocasião, ele teria se encontrado com outra mulher, dando origem aos rumos de traição que se espalharam ao longo do domingo.

Leia também: Cabelinho e Bella: Após suposto término por traição, internet diz quais casais eles nunca querem ver terminando

A suposta amante de Cabelinho seria Duda Mehdef, que chegou a afirmar, por meio de publicações em suas redes sociais, ter se encontrado com o cantor em um motel.

Em meio as polêmicas, e mantendo sua agenda de shows, Cabelinho se apresentou no Rio de Janeiro no domingo, e fez questão de exibir imagens de Bella no telão durante a música ‘Minha Cura’.

enquanto isso, cabelinho cantando minha cura no show com a bella no fundo pic.twitter.com/pNrDSme6oX — milymily (@c4milyssw) August 28, 2023

O casal contracenou durante a novela ‘Vai na Fé’ e recentemente celebraram sua união com tatuagens de casal. Ela tatuou o nome de Cabelinho em seu braço, enquanto ele tatuou o nome de Bella atrás da orelha.

Fonte: Estadão