Patrícia Poeta sofre com a ‘maldição da Globo SP’ e Thelma Assis salva Encontro

Patrícia Poeta viveu momentos difíceis no Encontro desta terça-feira (29) e chegou a ser comparada a Christiane Pelajo, jornalista que fez parte da GloboNews. Tudo aconteceu logo no primeiro bloco do matinal e virou assunto nas redes sociais.

Ao começar o programa com toda a empolgação, a famosa precisou se virar nos trinta, como diria Fausto Silva, no extinto Domingão da Globo, por causa do som, que faltou e assustou a todos no estúdio.

#Encontro É FIM DO @Encontro GENTE: SEM AUDIO DA PATRICIA POETA,TIAGO SIMPATIA NO AO VIVO COM PESSIMO SINAL,CAINDO.E NO IMPROVISSO ,DA THELMA ASSIS,E PLATEIA NO CLIMA DE VELORIO,ANTES DO INTERVALO.ISSO É PADRÃO @tvglobo DE QUALIDADE ?.NO CASO DA PATRICIA,CADE O MICRO DE MÃO ? pic.twitter.com/yAXyOSd6Lv — Leonardo (@LeoSOli22) August 29, 2023

Rapidamente, fãs do programa correram para as redes sociais, onde fizeram piada e também mostraram solidariedade: “A Patrícia Poeta sofrendo do mesmo problema que a Christiane Pelajo já enfrentava [diariamente] na Globo São Paulo: problemas técnicos”, escreveu uma pessoa no Twitter.

Um outro porém determinou que este era “o fim do Encontro com Patrícia Poeta”. Na mesma rede, ele disse que “sem áudio entre a apresentadora e o repórter Tiago Simpatia” era impossível colocar o programa no ar ao vivo: “Péssimo sinal, caindo. No improviso de Thelma Assis e a plateia com clima de velório antes do intervalo. Isso é padrão Globo de qualidade? Cadê o microfone na mão da Patrícia?”.

Thelminha fazendo MUITO BEM a abertura do #encontro devido aos problemas técnicos

por mim, entregava o programa pra ela — zezinho ❤️‍🔥 (@josepereiraaw) August 29, 2023

E isso aconteceu, no meio do caos, foi a ex-BBB e médica Thelma Assis que acabou salvando o Encontro. Pela web, os fãs da famosa acabaram aplaudindo: “A Thelminha brilhou agora segurando esse início caótico do Encontro com simpatia e improviso ...só no carão”.

Porém, a piada também rolou solta nesta terça-feira (29). Enquanto Patrícia Poeta tentava se virar ao vivo, anônimos brincavam com a situação. Em um comentário, por exemplo, uma disse que “cortaram a internet do programa da TV Globo”. Já um outro voltou a falar de Christiane Pelajo e alegou que ela amaldiçoou a TV Globo em São Paulo depois de sua demissão: “A Pelajo vivia sofrendo com os problemas técnicos. O surto dela não foi à toa!”.

