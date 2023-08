O detalhe secreto no vestido de noiva de Meghan Markle tem o significado mais romântico possível

Reprodução Príncipe Harry e Meghan Markle no dia de seu casamento real Foto: @meghandharry (Instagram)

Quando pensamos que sabemos tudo sobre o icônico vestido de noiva de Meghan Markle, Clare Waight Keller revelou mais um novo detalhe sobre o design.

Em uma entrevista recente à Vanity Fair, a estilista e mentora do vestido Givenchy personalizado da duquesa de Sussex revelou que ela costurou discretamente “algo azul” no tecido. E essa foi uma homenagem especial ao príncipe Harry.

Em 2018, Meghan Markle já havia revelado esse segredo na série da HBO, Queen of the World, dizendo sobre este detalhe em azul, Na série, Meghan se reencontra com seu vestido de noiva pela primeira vez, dizendo: “É incrível, não é?”, enquanto admira o véu, dizendo: “O trabalho que eles fizeram aqui é tão lindo”. Ela então leva um segundo para olhar para o vestido, dizendo: “Uau”.

Mas a parte mais comovente é quando ela conta que há algo escondido no véu. “Em algum lugar aqui”, diz Meghan, “há um pedaço de tecido azul costurado por dentro. Era meu ‘algo azul’. É o tecido do vestido que usei no nosso primeiro encontro”. Quer mais romantismo que isso?

Agora, a estilista explicou à Vanity Fair sobre como foi incorporar seu “algo azul” ao design. “Basicamente costuramos na bainha do vestido de noiva, então ela foi a única que sabia que estava lá. Era um pequeno xadrez azul”, explicou Clare. “Foi a lembrança pessoal perfeita que estava secretamente escondida dentro do vestido”.

Clare também contou sobre as 3.900 horas necessárias para projetar o véu de tule de seda de Meghan, que foi bordado à mão com flores de todos os 53 países da Commonwealth. Eles até apresentaram uma homenagem ao Palácio de Kensington e ao estado natal de Meghan, a Califórnia, na peça significativa.

“Ela sentiu como se estivesse trazendo consigo um elemento de cada um desses países. Para que seu novo papel - e aquela ponte para o novo papel - fosse capturado no que ela vestia”, disse Clare ao portal. “Para nós, achamos que era uma assinatura muito bonita, e acho que até o príncipe Harry ficou emocionado com a ideia de que realmente tentamos capturar algo para todos naquele trabalho”.

Ela ainda continuou dizendo que “o rei Charles ficou maravilhado com o vestido e o bordado e me perguntou sobre isso enquanto esperávamos dentro da nave. Ele estava realmente muito interessado em todos os diferentes motivos e representações florais”.

O vestido elegante, que custou cerca de US $ 265.000 (cerca de R$ 1.188.000,00), tinha um design de ombros largos com mangas compridas, e o véu mencionado acima era preso pela tiara de diamantes da Rainha Mary.

